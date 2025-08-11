Home > देश > Bihar Crime News: हे भगवान! 3 महीने से नाबालिग लड़की की आबरू नोंच रहा था मंदिर का पुजारी, एक फोन से खुला राज

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में एक मंदिर का पुजारी नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जब मंदिर के पुजारी ने लड़की को फोन दिया तब लड़की के पिता को सारी बात का पता चला।

August 11, 2025 09:44:35 IST

Bihar Crime News: बिहार में एक पुजारी के पाप का पर्दाफाश होने के बाद हर कोई हैरान है। मधुबनी जिले के धनहा थाना क्षेत्र के एक गांव में पुजारी ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि, पुजारी लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने की साजिश रच रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद पुजारी गाँव छोड़कर फरार हो गया है, पुजारी लड़की का पड़ोसी है।

मंदिर में पूजा अर्चना करता था पुजारी

पुजारी गांव के ही मंदिर में पूजा-अर्चना करता था। इस मामले में लड़की के पिता ने धनहा थाने में एक लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में लड़की के पिता ने बताया है कि आरोपी पास के ही एक मंदिर में पूजा-अर्चना करता था। इसी दौरान उसने लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसने लड़की को फोन दिया और फोन पर बात करने लगा।

लड़की के पिता ने क्या बताया?

लड़की के पिता ने बताया कि जब लड़की से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पुजारी पिछले तीन महीने से उसे मंदिर के पास बुला रहा था और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। वह उसे बाहर घुमाने की बात भी कर रहा था। इस संबंध में थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

