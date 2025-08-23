Home > देश > फूट गया Bihar के सरकारी इंजीनियर के पाप का घड़ा, 100 करोड़ का पाप धोने की खातिर बीवी ने किया नया कांड

Bihar Corruption News: बिहार की राजधानी पटना में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी के बाद ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय की संपत्ति के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। उनके पास 100 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का अनुमान है।

August 23, 2025

Bihar Corruption News: बिहार की राजधानी पटना से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिसे सुनकर आम लोग बस आह ही कर पाएंगे। दरअसल ये एक ऐसी खबर है, जिसे आप बिहार में भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल समझ सकते हैं। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी के बाद ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय की संपत्ति के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। उनके पास 100 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का अनुमान है। खास बात यह है कि उन्होंने रात भर नोट जलाने की कोशिश की और उनकी पत्नी बबली राय पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप है।

मामले की जांच में जुटी ईडी

इस पूरे मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करने जा रहा है। इस मामले में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि, आर्थिक अपराध शाखा की छापेमारी के दौरान विनोद राय की पत्नी बबली राय ने नोट जलाकर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से घर की नालियां जाम होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बबली राय ने रातोंरात 2-3 करोड़ रुपये जलाकर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया। इसके अलावा, बबली के नाम पर कई संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। अब आर्थिक अपराध शाखा (EoU) ने उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया है।

छापेमारी के दौरान मिली ढेर सारी संपत्ति

आर्थिक अपराध शाखा (EoU) की छापेमारी में 40 लाख नकद, 20 लाख के जले हुए नोट, 10 लाख के गहने, 6 लाख की लग्जरी घड़ियां और करोड़ों रुपये के जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। ईओयू के मुताबिक, राय ने रातों-रात 2-3 करोड़ रुपये जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन कई दस्तावेज और नकदी बच गई। आर्थिक अपराध शाखा की इस कार्रवाई को बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू के बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। ईओयू सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, बबली की भूमिका की गहन जांच की जाएगी और ईडी भी इस मामले में उसकी संपत्तियों की जांच कर सकता है।

अब ईडी करेगी जांच

आर्थिक अपराध शाखा (EoU) की कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में रुचि दिखाई और ईओयू से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी ली और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि, राय के पास 15 बैंक खाते, 18 जमीन के दस्तावेज, बीमा पॉलिसियां और अन्य निवेश के दस्तावेज मिले हैं जो उसकी आय से कहीं ज्यादा हैं। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, उसकी कुल संपत्ति लगभग 100 करोड़ रुपये हो सकती है।

