Bihar Chunav: तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर के पास दो वोटर कार्ड होने का लगाए आरोप

शैलेंद्र की रिपोर्ट, Bihar Politics: SIR को लेकर फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया पर चुप्पी साधे हुए है। विपक्ष की ओर से उठाए जानेवाले सवालों को लेकर सिर्फ विज्ञप्ति जारी की जाती है। चुनाव आयुक्त सामने नहीं आ रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील आपस में समन्वय की बात करते हैं। आखिर हम लोग किससे समन्वय करें। किसको अपनी जानकारी दें। तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी के संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया के सहारे बीजेपी पर बड़ा हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब गुजरात के लोग भी बिहार में वोटर बन रहे हैं भीखूभाई दलसानिया ने 2024 के चुनाव में गुजरात से वोट डाला था, लेकिन अब वो बिहार के वोटर बन गए हैं , जबकि बिहार में रहते हुए उन्हें पांच साल नहीं हुआ है।

तेजस्वी यादव ने लगाए अरोप

इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेता निर्मला साहू पर दो वोटर कार्ड रखने का आरोप लगाया और कहा कि वो एक ही विधानसभा में दो जगह की वोटर हैं। दोनों वोटर कार्ड में उनकी उम्र अलग–अलग है। एक में 45 साल, तो दूसरे के 48 साल। मेयर के देवर के दो वोटर कार्ड हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे पहले मैने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर खुलासा किया था, उनके वोटर कार्ड हैं। तब उन्होंने एक जगह से नाम कटवाने का आवेदन दिया। उनके निर्वाचन अधिकारी ने सिर्फ एक जगह से नोटिस दिया है। लखीसराय से कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

डबल वोटर कार्ड पर बोले तेजस्वी यादव

अपने डबल वोटर कार्ड का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने उसका जवाब दे दिया था। हमारा दूसरा वोटर कार्ड निरस्त हो चुका था। जिस समय नोटिस जारी किया गया, मैं सिर्फ एक जगह का वोटर था। चुनाव आयोग को जवाब में इस बात की जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटों की चोरी की जा रही है। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और कहा कि तब भी वोटों की चोरी हुई थी। आपको पता है कि उस समय हम लोग बहुत कम वोटों से हारे थे। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर दिए बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा कि वो उसी के इशारे पर काम कर रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है।