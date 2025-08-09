Bihar Chunav 2025: रक्षाबंधन पर नीतीश के ब्रह्मास्त्र पर तेजस्वी ने सीधे किया प्रहार, पलटकर रह जाएगा बिहार चुनाव का परिणाम, लालू के लाल का मुख्यमंत्री बनना तय!

Tejashwi Yadav: बिहार चुनाव से ठीक पहले सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस बीच, तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, उन्होंने बिहार की महिलाओं से कई वादें किए हैं। इनमें महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक पेंशन, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 1500 रुपये बुजुर्गों और दिव्यांगजन का पेंशन और रोजगार के अवसर शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और अपनी योजनाओं को लागू करने का भरोसा दिलाया है।
तेजस्वी ने किया ये ऐलान
बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए अब कुछ ही महीनों का समय बचा है, ऐसे में सारे राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी समय अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ से SIR का मुद्दा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस बीच रक्षाबंधन के दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहारी महिलाओं से तरह-तरह के वादे किए है।
रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए ‘रिटर्न गिफ्ट’ तैयार कर लिया है, उन्होंने बताया कि वे चुनाव जीतने के बाद क्या-क्या करेंगे।
Pappu Yadav on Amit Shah: वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? पप्पू यादव ने सीधे भाजपा के चाणक्य पर किया वार, सुन…
बिहार की महिलाओं से की ये अपील
तेजस्वी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी प्रिय बिहार की बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को ‘रक्षाबंधन’ की हार्दिक शुभकामनाएँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इस रक्षाबंधन सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति प्रदान करें। उन्होंने आगे लिखा कि मैं आप सभी का भाई होने के नाते आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आया हूं, मैं जानता हूँ कि सभी बहनें आज हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना रही हैं, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, मेरा अनुरोध है कि अपने-अपने भाइयों के राखी बांधने के बाद आप एक राखी और बांधे अपने इस भाई तेजस्वी के नाम की | जी हां, आपका तेजस्वी भैया बिहार के हर घर में आ नहीं सकता, लेकिन हर घर के बारे में, हर बहन की समृद्धि के बारे में सोच रहा है और नीतियां बना रहा है।
मेरी प्रिय बिहार की बहनों,
आप सभी को ‘रक्षाबंधन’ की हार्दिक शुभकामनाएँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इस रक्षाबंधन सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति प्रदान करे। pic.twitter.com/44qguvvJ4w
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 9, 2025
आगे कहा कि इन्हें लागू करने के लिए मुझे अपनी सभी बहनों के सहयोग की जरूरत है। बिहार को नंबर वन बनाने का प्रण लीजिए, रक्षाबंधन पर एक राखी और चुनाव में एक वोट अपने तेजस्वी भैया को दीजिए, मैं भरोसा देता हूं चाहे वो बेरोजगारी से रक्षा हो, महंगाई से, अपराध से, गरीबी से, भ्रष्टाचार से रक्षा हो, मैं हमेशा आपका रक्षा चक्र बनकर आपके लिए कार्य करता रहूँगा, ये तेजस्वी का प्रण है बिहार की बहन से सब सोचा जा चुका है, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है।
Kulgam Encounter: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सेना के 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी मारा गया…पिछले 9 दिनों से इलाके में चल रहा एनकाउंटर
तेजस्वी ने महिलाओं से किया वादा
तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले बिहार की महिलाओं से करीब 13 वादे किए हैं। इन वादों में पेंशन से लेकर बिजली और गैस सिलेण्डर तक शामिल है।
1. बिहार में बेटी के जन्म से लेकर उसकी आमदनी के इंतज़ाम तक के लिए बेटी (BETI ) प्रोगाम
2. महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाली माई-बहन योजना
3. विधवा माता-बहनों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये करने वाली योजना
4. बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये करने वाली योजना
5. दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये करने वाली योजना
6. हर रसोई घर में 500 रुपये में गैस सिलेंडर
7. 200 यूनिट मुफ्त बिजली
8. बेटियों के लिए उच्च श्रेणी के आवासीय कोचिंग संस्थान
9. हर इच्छुक बेटी को वर्ल्ड क्लास खेल की ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं
10. हर इच्छुक बेटी को नौकरी व रोजगार
11. मुफ्त परीक्षा फॉर्म
12. परीक्षा केंद्र तक आने जाने का मुफ्त किराया
13. पेपर लीक पर लगाम