Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में छोटे सरकार की एंट्री, अनंत सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी को दिखाई अपनी भैंस

Bihar Chunav 2025: बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी मंगलवार को बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच विधानसभा चुनावों को लेकर बात हुई।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 12, 2025 15:14:00 IST

पटना से  शैलेन्द्र की रिपोर्ट,  Bihar Chunav 2025: बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी मंगलवार को बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच विधानसभा चुनावों को लेकर बात हुई। अनंत सिंह की इससे पहले सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात के दौरान ही  अनंत सिंह अशोक चौधरी को अपने मवेशी दिखाने ले गए, जहां उन्होंने अपनी मुर्रा भैंस और उसका  बच्चा दिखाया। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने उनसे भैंस के बारे में जानकारी ली और कहा कि सोनपुर मेले में जो सींग वाली भैंस थी, उसके बारे में बताइए। कुछ देर साथ रहने के बाद अशोक चौधरी जब निकले, तो उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को  अगर मोकामा से टिकट मिलेगा, तो बिना मेहनत के चुनाव जीत जाएंगे। 

अशोक चौधरी और अनंत सिंह के पारिवारिक सम्बन्ध

अशोक चौधरी ने कहा कि अनंत सिंह से हमारे परिवार का संबंध पुराना है, जब 1990 में मेरे पिता जी चुनाव लड़े थे, तब मैं अनंत सिंह से समर्थन मांगने गया था। उन्होंने कहा कि बरबीघा विधानसभा से मोकामा विधानसभा क्षेत्र लगा हुआ है। अनंत सिंह मजबूत दावेदार है, वो जहां से चुनाव लड़ेंगे, उसको निकाल लेंगे। वो बेहतर उम्मीदवार हैं। वो मेरे भाई की तरह हैं। हाल में अनंत सिंह मोकामा शूट आउट मामले में जेल से छूटे हैं। जेल से निकलने के बाद उन्होंने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। 15 मिनट की मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान चुनाव लड़ने पर बात हुई है।

अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की राजद से दूरी

उस समय आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उनकी आरजेडी से दूरी बढ़ गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह का समर्थन किया था। इसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो जेडीयू में वापसी करेंगे। अब जब  अनंत सिंह जेल से छूटे हैं, तो वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तीन टर्म तक उनके सीएम रहने की बात कह रहे हैं। 
अनंत सिंह नीतीश कुमार की तारीफ करने के साथ तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं होते, तो उनको कोई पूछता नहीं।

Tags: anant singhAshok ChaudharyBihar elections
