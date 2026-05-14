रोक दी जाएगी बिजली सप्लाई, सड़कों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां;  बिहार में होने जा रहा है कुछ बड़ा

Mock drill in Bihar: बिहार के छह जिलों में सिविल डिफेंस की तरफ से गुरुवार शाम को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की जाएगी. इस एक्सरसाइज का मकसद एयर स्ट्राइक या किसी दूसरी इमरजेंसी के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक की तैयारियों को टेस्ट करना है. एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक से अपील की है कि वे तय समय पर कोऑपरेट करें और पैनिक न करें, क्योंकि यह सिर्फ एक सिक्योरिटी तैयारियों का टेस्ट है.

कब होगा मॉक ड्रिल?

यह मॉक ड्रिल शाम 7:00 बजे से 7:15 बजे तक चलेगी. इस दौरान पटना समेत छह जिलों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से कटी रहेगी. सड़कें, घर, मार्केट और पब्लिक जगहें अंधेरे में रहेंगी. एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि लोग अलर्ट रहें और सायरन बजते ही बताए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करें. इस दौरान इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को टेस्ट करने के लिए सड़कों पर गाड़ियों को भी रोक दिया जाएगा.

कहां-कहां होगा मॉक ड्रिल?

यह मॉक ड्रिल पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में की जाएगी. इन जिलों में सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और दूसरी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां ​​मिलकर यह एक्सरसाइज करेंगी. इसका मकसद यह देखना है कि एयर स्ट्राइक या आपदा की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कितनी जल्दी और असरदार तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है.

100 जगहों पर बजेंगे सायरन

पटना में इस मॉक ड्रिल के लिए खास तैयारी की गई है. करीब 100 जगहों पर सायरन बजेंगे. पटना नगर निगम के दानापुर निजामत, खगौल और फुलवारी शरीफ इलाकों में 100 से ज़्यादा जगहों पर शाम 6:58 बजे एक साथ सायरन बजेंगे. इसके दो मिनट बाद, शाम 7 बजे पूरा शहर ब्लैकआउट हो जाएगा. एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को सलाह दी है कि वे इस दौरान अपनी लाइटें बंद कर दें और सड़कों पर बेवजह ट्रैफिक से बचें.

जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि यह एक्सरसाइज नेशनल सिक्योरिटी और आपदा मैनेजमेंट की तैयारियों का हिस्सा है. लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और मॉक ड्रिल को गंभीरता से लेने की अपील की गई है. अधिकारियों के मुताबिक, असली संकट की स्थिति में तैयारी पक्की करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज समय-समय पर की जाती हैं.