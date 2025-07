Bihar Assembly: ‘मेरे माता-पिता को गाली दी’, बिहार संसद में SIR को लेकर हुई हाथापाई! तेजस्वी ने भाजपा नेताओं पर लगाए गाली-गलौच के आरोप

Bihar Assembly SIR Row: 24 जुलाई गुरुवार को बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर झड़प हो गई। SIR पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई। मार्शल ने दोनों पक्षों को रोका। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी दोनों पक्षों के विधायक आपस में भिड़ते रहे।

इस दौरान भाजपा विधायक संजय कुमार ने माइक तोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा विधायक संजय कुमार पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के गुंडों ने मुझे, मेरे माता-पिता और बहन को गाली दी।

तेजस्वी ने आगे कहा कि हमारे भाषण को बाधित करने की लगातार कोशिश की गई। सदन में मेरे माता-पिता को गाली दी जा रही थी, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह व्यक्ति मेरी माँ और बहनों को गाली दे रहा था। मैंने अध्यक्ष महोदय से आपत्ति दर्ज कराई है कि वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली जाए। कल उपमुख्यमंत्री गाली दे रहे थे। आज उनके समर्थक गाली दे रहे हैं। हम मुद्दे पर बात कर रहे थे। भाजपा के गुंडों में अब सच सुनने की हिम्मत नहीं है। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं।

#WATCH | Patna | Following ruckus in the Bihar Assembly today, RJD leader Tejashwi Yadav says, “During my speech in the Assembly today, their ministers, Deputy CM, MLAs kept making statements in the middle. Today, it was proved that one deputy is a foul-mouthed and another is a… pic.twitter.com/HWoMGlxas6

— ANI (@ANI) July 24, 2025