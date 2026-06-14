Home > देश > TMC में तीन दशक की सबसे बड़ी बगावत! 20 सांसदों ने नई पार्टी में विलय का किया दावा, NDA को समर्थन देने का एलान

TMC में तीन दशक की सबसे बड़ी बगावत! 20 सांसदों ने नई पार्टी में विलय का किया दावा, NDA को समर्थन देने का एलान

TMC Rebel MP Merge NCPI: बागी TMC सांसदों की नेता काकोली घोष ने रविवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाक़ात के बाद बताया कि बागी सांसद NCPI में शामिल होने जा रहे हैं.

By: Shristi S | Published: June 14, 2026 11:59:34 PM IST

TMC के बागी सांसद NCP में होंगे शामिल
TMC के बागी सांसद NCP में होंगे शामिल


TMC Rebel MP Merge NCPI: बागी TMC सांसदों की नेता काकोली घोष ने रविवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाक़ात के बाद बताया कि बागी सांसद ‘नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया’ (NCPI) में शामिल होने जा रहे हैं. 

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने स्पीकर से संसद में उनके लिए TMC से अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है. TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने घोषणा की कि 20 बागी TMC सांसद ‘नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी’ में शामिल होंगे और सत्ताधारी NDA गठबंधन को अपना समर्थन देंगे.

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‘TMC’ नाम को लेकर कानूनी रास्ता अपनाएगा

काकोली घोष दस्तीदार के अलावा, एक और बागी TMC सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने संकेत दिया कि उनका गुट ‘TMC’ नाम को लेकर कानूनी रास्ता अपनाएगा. उन्होंने कहा हम ‘नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी’ में शामिल हो गए हैं. यह एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है और हम इसमें विलय कर चुके हैं. अदालत तय करेगी कि असली TMC कौन सा गुट है.

अभिषेक बनर्जी का स्पीकर से अनुरोध

इस बीच, अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे पार्टी के किसी भी अलग हुए गुट को मान्यता न दें. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि TMC एक एकल, अविभाज्य राजनीतिक इकाई है; लोकसभा में विधायी पार्टी का अस्तित्व उसी राजनीतिक पार्टी से है और वह केवल उसका एक हिस्सा है.

अगर स्पीकर इस विलय को मंज़ूरी देते हैं, तो यह TMC के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका होगा. लोकसभा में पार्टी की ताकत घटकर 20 सदस्य रह जाएगी, जिससे विपक्ष के लिए संसदीय समीकरण बदल सकते हैं. ममता बनर्जी ने 1998 में TMC की स्थापना की थी; यह पार्टी के तीन दशक के इतिहास में सबसे बड़ी फूट होगी.

Tags: Mamta BanerjeendaTMC
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