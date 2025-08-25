Home > देश > Nikki को मारने के लिए दिल्ली से स्पेशली खरीदी थी ये चीज, फिर मां के साथ मिलकर… खौफनाक कहानी जान निकलेंगी चीखें

Nikki Murder Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झंकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से पति ने अपनी पत्नी पर जुल्म किया उसे देख सब हैरान है। वहीँ इस मामले से जुड़े कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 25, 2025 14:00:14 IST

Nikki murder case
Nikki murder case

Nikki Murder Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झंकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से पति ने अपनी पत्नी पर जुल्म किया उसे देख सब हैरान है। वहीँ इस मामले से जुड़े कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीँ आपको बता दें पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी, सास दयावती, देवर रोहित भाटी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और सास ने मिलकर उसे ज़िंदा जला दिया था, जिसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निक्की ने आखिरी सांस भरी। 

थिनर डालकर जलाया गया

वहीँ इस वारदात के दौरान खुद निक्की की बहन वहां मौजूद थी। वहीँ, निक्की की बहन कंचन ने इस बात की जानकारी दी कि निक्की की हत्या अचानक नहीं हुई थी। बल्कि यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी। बताया जा रहा है कि, निक्की की हत्या की साजिश काफी समय से रची जा रही थी। अब खुलासा हुआ है कि विपिन करीब एक महीने से निक्की की हत्या की योजना बना रहा था, जिसके लिए वो दिल्ली से थिनर भी लाया था। पुलिस लगातार मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक निक्की पर थिनर डालकर उसे जलाया गया है।

माँ संग मिलकर की प्लानिंग 

वहीँ इस दौरान जाँच से खुलासा हुआ कि विपिन ने निक्की की हत्या अचानक या गुस्से में नहीं की थी, बल्कि वो एक महीने से इसकी साजिश रच रहा था, जिसे उसने 21 अगस्त को अंजाम दिया। विपिन एक महीने पहले दिल्ली गया था और ब्यूटी पार्लर के नाम पर एक दुकान से थिनर खरीदा था। यानी उसने निक्की के साथ इस दरिंदगी की योजना एक महीने पहले ही बना ली थी।

Tags: greater noida newsNikki Murder Casevipipn zand nikki
