Maharashtra: पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उनके दोस्त असगर अली वोरा को बड़ी राहत, बीजेपी विधायक ने वापस की कब्जाई जमीन

Maharashtra News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल के सहपाठी रहे 81 वर्षीय असगर अली वोरा के जमीन विवाद में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. भायंदर पूर्व के नवघर इलाके की विवादित जमीन को लेकर बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने कब्जा छोड़ने और जमीन के लिए मिली निर्माण अनुमति सरेंडर करने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8 सितंबर को मुलाकात के बाद इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर भी तेजी देखने को मिली. मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद नरेंद्र मेहता की ओर से यह घोषणा की गई.

मीरा रोड और भायंदर से सामने आई इस खबर ने करीब डेढ़ दशक पुराने जमीन विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. 81 वर्षीय असगर अली वोरा का आरोप था कि भायंदर पूर्व के नवघर इलाके में उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था. वोरा के मुताबिक उन्होंने वर्ष 1989 में करीब 2,810 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी और वर्ष 2011 में इस जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ.

सालों से लगा रहे थे सरकारी विभागों के चक्कर

वोरा का आरोप था कि नरेंद्र मेहता से जुड़ी सेवन-इलेवन कंस्ट्रक्शन्स ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया. पिछले करीब 15 वर्षों से वह इस मामले को लेकर अलग-अलग सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे थे. इसी मामले को लेकर वोरा ने 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की थी.

प्रधानमंत्री से मुलाकात के कुछ दिनों बाद मंगलवार को मंत्रालय में इस मामले को लेकर अहम बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी ने की. बैठक में असगर अली वोरा, नरेंद्र मेहता, मीरा-भायंदर नगर आयुक्त राधा बिनोद शर्मा, टाउन प्लानर पुरुषोत्तम शिंदे समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

कब्जा छोड़ने और निर्माण अनुमति सरेंडर करने की दी जानकारी

बैठक के दौरान नरेंद्र मेहता ने टाउन प्लानिंग विभाग को पत्र सौंपकर विवादित जमीन का कब्जा छोड़ने और उस प्लॉट के लिए मिली निर्माण अनुमति सरेंडर करने की जानकारी दी. मेहता ने अपने पत्र में यह भी कहा कि संबंधित जमीन वर्ष 2019 में मर्विन फर्नांडीस से खरीदी गई थी.

इतना ही नहीं, नरेंद्र मेहता ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर असगर अली वोरा के खिलाफ पहले की गई शिकायत वापस लेने की भी जानकारी दी है. पत्र में दोनों पक्षों के बीच समझौते का उल्लेख किया गया है.

असगर अली वोरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडनगर स्थित बी.एन. स्कूल में साथ पढ़ाई की थी. अब प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद विवादित जमीन का कब्जा छोड़ने और निर्माण अनुमति सरेंडर करने के ऐलान से करीब 15 साल पुराने इस विवाद के समाधान की दिशा में नया घटनाक्रम सामने आया है.

(महाराष्ट्र से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट)