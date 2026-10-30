Bhutan Glacial Outburst Flood Alert In India : भूटान में ग्लेशियल झील फटने से अलर्ट, असम और वेस्ट बंगाल में आ सकती है बाढ़

पड़ोसी देश भूटान में एक ग्लेशियल झील फटने की खबर के बाद शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को उत्तर बंगाल के दुआर्स क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया. मामले की जानकारी रखने वाले राज्य के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल और असम के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है. इस घटना की गंभीरता और निचले इलाकों पर इसके संभावित असर के बारे में अभी तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. वहीं, भूटानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना गासा जिले में वकिला पर्वत के नीचे स्थित शिंताफू ग्लेशियल झील में हुई. भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (BBS) ने बताया कि लोगों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के लिए कहा गया है. शिंताफू झील को भूटान की संभावित खतरनाक ग्लेशियल झीलों में से एक माना जाता है. अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन दुआर्स क्षेत्र में संकोश नदी के किनारे वाले इलाकों पर कड़ी नज़र रख रहा है, जिसमें अलीपुरद्वार जिले का कुमारग्राम भी शामिल है.

असम और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बढ़ सकती है मुसीबत

पश्चिम बंगाल के गृह और पर्वतीय मामलों के राज्य मंत्री बिशाल लामा ने कहा कि दुआर्स के कुछ हिस्सों में खासकर संकोश नदी के पास अलर्ट जारी कर दिया गया है. वहीं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल और असम के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है. इसके मुताबिक, पुनात्सांगचू (भारत में संकोश नदी) के ऊपरी इलाकों में अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के कारण भारत के पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और असम के धुबरी जिलों में जल स्तर अचानक बढ़ने की आशंका है. बाढ़ का पानी कई किलोमीटर तक आ सकता है, जिससे पश्चिम बंगाल का अलीपुरद्वार जिला और असम का धुबरी जिला प्रभावित हो सकते हैं. पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में संकोश नदी के किनारे स्थित इन दोनों जिलों के स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने, स्थिति पर कड़ी नज़र रखने और ज़रूरी एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है.

अगस्त में आई आपता में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत

यहां पर बता दें कि अगस्त महीने ग्लेशियर के एक बड़े हिस्से के ढहने एक ऐसी घटना जिसमें बर्फ, चट्टानों और अन्य मलबे का एक विशाल हिस्सा ग्लेशियर से टूटकर नीचे की ओर तेजी से आता है. इसके चलते कारण नेपाल में भीषण बाढ़ आ गई थी. 26 अगस्त को लांगटांग लिरुंग पर्वत से लटके हुए ग्लेशियर और चट्टान का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिससे पानी, बर्फ और मलबे का एक सैलाब नीचे की ओर बह निकला. भूवैज्ञानिक और जलवायु संबंधी कारकों के मेल से हुई इस आपदा में 1,400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हज़ारों लोग अभी भी लापता हैं.