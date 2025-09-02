Home > देश > Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला

Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला

Odisha Updates: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मंगलवार को हुई तेज़ बारिश ने पटिया स्थित अहल्या नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, घटना के बाद भुवनेश्वर नगर निगम (BMC) और स्थानीय पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे

Published By: Ratna Pathak
Published: September 2, 2025 15:19:00 IST

Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला

अक्षय महराना की ओडिशा से रिपोर्ट, Odisha: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मंगलवार को हुई तेज़ बारिश ने पटिया स्थित अहल्या नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। सड़कों और गलियों में पानी भर गया, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया, जिससे पानी के बहाव का कोई रास्ता नहीं बचा और क्षेत्र जलमग्न हो गया।इस जलभराव के दौरान एक दर्दनाक घटना घटते-घटते टल गई। अहल्या नगर में एक महिला अपनी कार के भीतर लगभग दो घंटे तक फंसी रही। जानकारी के अनुसार, पानी बढ़ने से गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लॉक खराब हो गया और दरवाज़े जाम हो गए। महिला बार-बार बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन असफल रही। यदि समय पर मदद नहीं पहुँचती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी।

रेस्क्यू अभियान बेहद जोखिमभरा था

घटना की खबर मिलते ही चंद्रशेखरपुर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुँची। दमकलकर्मियों ने पंपिंग मशीनें लगाकर पानी निकालना शुरू किया और सावधानीपूर्वक महिला को कार से बाहर निकाला। रेस्क्यू अभियान बेहद जोखिमभरा था, लेकिन टीम की सतर्कता और त्वरित निर्णय ने महिला की जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने दमकलकर्मियों की इस बहादुरी की सराहना कर रहे हैं।घटना के बाद भुवनेश्वर नगर निगम (BMC) और स्थानीय पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे और स्थिति का जायज़ा लिया।भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भुवनेश्वर और कटक के जुड़वा शहरों सहित ओडिशा के 12 जिलों के लिए तत्काल चेतावनी जारी की है। शाम 5.15 बजे तक। 3 घंटे में मलकानगिरी, कंधमाल, गंजम, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, बालासोर, केंद्रपाड़ा, कटक और खुर्दा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने के साथ गरज और सतही हवा की गति 30-40 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है

ड्रेनेज व्यवस्था वर्षों से उपेक्षित है

सूत्रों के मुताबिक शहर के कई हिस्सों में ड्रेनेज व्यवस्था वर्षों से उपेक्षित है। बरसात के समय नालियों की सफाई न होने और जल निकासी के पर्याप्त इंतज़ाम न रहने के कारण इस तरह की समस्याएँ अक्सर सामने आती हैं।भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन मंगलवार की घटना ने योजना की खामियों को उजागर कर दिया। यदि थोड़ी देर की बारिश में ही पूरा इलाका जलमग्न हो जाए और लोग जान जोखिम में डालने में मजबूर हो जाए, तो यह प्रशासन की गंभीर विफलता है।

क्षेत्र के निवासियों ने मांग की है कि नगर निगम जल्द से जल्द ड्रेनेज नेटवर्क को दुरुस्त करे। साथ ही, जहाँ जलभराव की समस्या बार-बार सामने आती है वहाँ अतिरिक्त पंपिंग मशीनें और वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जाएँ। प्रशासन को इस घटना से सबक लेना चाहिए।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला
Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला
Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला
Bhubneswar news update:भुवनेश्वर के पटिया में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कार में फंसी महिला को दमकल टीम ने सुरक्षित निकाला
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?