Bhubneshwar Updates: मानसून की बारिश में भुबनेश्वर में बिगड़े हालात,शहर में जलभराव हो रहा है

Bhubneshwar News Updates: ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है,

Published By: Ratna Pathak
Published: August 29, 2025 17:32:14 IST

अक्षय महाराणा की भुबनेश्वर,ओड़िशा से रिपोर्ट: मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में मानसून सक्रिय हो गया है और अगले सात दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ रेखा के कारण मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए चेतावनी भी जारी की है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बोलांगीर के तुरेकला क्षेत्र में सबसे अधिक 4 सेमी वर्षा हुई, जबकि जाजपुर के बाड़ी, नवरंगपुर, कालिंगा, बरगढ़, जलेश्वर और राजकनिका में 3 सेमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई। अन्य जिलों में 1 से 2 सेमी वर्षा हुई। तापमान की बात करें तो भवानीपटना में अधिकतम 34.8 डिग्री सेल्सियस और फुलबाणि में न्यूनतम 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ओडिशा में अगले सात दिनों तक बारिश की संभावना, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 

भुबनेश्वर गवर्नमेंट द्वारा कुछ पूर्वानुमान और चेतावनी कई राज्यों के लिए दी गयी है

1. 29–30 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, कटक, खुर्दा, पुरी और गंजाम में गरज-चमक और 40 किमी/घंटा तक की तेज हवाओं का अनुमान है।
2.  30–31 अगस्त को अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। बिजली कड़कने का खतरा का अनुमान किया गया है।
3. 31 अगस्त–1 सितंबर को रायगड़ा, कोरापुट, मयूरभंज और क्योंझर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
4. 1–2 सितंबर को ओड़िशा के कई हिस्सों में भारी बारिश, विशेषकर सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में भारी बारिश की आशंका है ।
5.  2–3 सितंबर को रायगड़ा, कोरापुट और मल्कानगिरी में वर्षा अधिक तीव्र हो सकती है।
6.  3–4 सितंबर को ओड़िशा के उत्तरी जिलों में बारिश जारी रहेगी, भारी वर्षा की संभावना भी जताई जा रही है।
7.  4–5 सितंबर को हल्की से मध्यम वर्षा, कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी गई है।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि गर्जन-तड़ित के समय घर से बाहर न निकलें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा हेतु एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, जबकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जलभराव की स्थिति में सतर्क रहने का अनुरोध किया गया है।

ओडिशा में मानसून अगले सप्ताह तक सक्रिय रहने के कारण मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। जहाँ यह बारिश किसानों के लिए राहत भरी है, वहीं भारी वर्षा के कारण बाढ़ और जलजमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मौसम विभाग ने आमजन से सतर्कता बरतने और अलर्ट को गंभीरता से लेने की अपील की है।

