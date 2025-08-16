Home > देश > Bhubaneswar bike stunt: प्रेमी जोड़े के ‘रोमांटिक स्टंट’ का वीडियो, बाइक पर किया प्यार का इजहार, जाना पड़ सकता है जेल

Bhubaneswar bike stunt: आजकल सोशल मीडिया पर लोग कई वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा करना उनके लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीरें वायरल हो रही है। जिसमें प्रेमी जोड़ा बाइक पर स्‍टंट कर रहा है। क्‍या है पूरा मामला आइए जानते हैं।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 16, 2025 12:36:11 IST

भुवनेश्वर की सड़कों पर स्टंट करता प्रेमी जोड़ा, तस्वीरें हुईं वायरल  

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Bhubaneswar bike stunt: आजकल सोशल मीडिया पर लोग कई वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा करना उनके लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीरें वायरल हो रही है। जिसमें प्रेमी जोड़ा बाइक पर स्‍टंट कर रहा है। क्‍या है पूरा मामला आइए जानते हैं। ओड़िशा के राजधानी भुवनेश्वर के इन्फोसिटी क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक युवक और युवती ने बीच सड़क पर बाइक पर खतरनाक स्टंट किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवक बाइक चला रहा है जबकि युवती टंकी पर खतरनाक अंदाज़ में बैठी हुई है। न तो दोनों ने हेलमेट पहना था और न ही किसी प्रकार के ट्रैफिक नियमों का पालन किया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह जोड़ा बिना रोक-टोक शहर की मुख्य सड़कों से होकर निकला और रास्ते में थाने के सामने से भी गुजरा। भुवनेश्वर में जगह-जगह ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके बावजूद यह घटना कैसे नजरअंदाज हो गई, इस पर लोग हैरानी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद नियम तोड़ने वालों पर शक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही हैं। 

लोगों से मिली जानकारी

लोगों का कहना है कि ऐसे स्टंट सिर्फ कानून तोड़ने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनते हैं। राजधानी जैसी जगह पर इस तरह की लापरवाही ट्रैफिक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी सार्वजनिक सड़क को स्टंट का मंच बनाने की हिम्मत न करे।

