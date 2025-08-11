Bhopal News: अवैध राइफल, एम्युनेशन बॉक्स… भोपाल के मछली परिवार के घर कहां से आया आर्मी का यह सामान, कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं?

Shahwar Machli: भोपाल के ड्रग्स, जिहाद, सेक्स, हथियार तस्कर मछली परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मछली परिवार के घर से सेना और अर्धसैनिक बल का एम्युनेशन बॉक्स मिलने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही घर से एक मिली थी एक अवैध राइफल भी मिली है। बता दें कि एम्युनेशन बॉक्स में सेना का गोला बारूद और हेंड ग्रेनेड रखा जाता है। एम्युनेशन बॉक्स में गवर्मेंट की सील भी लगी हुई है। एम्युनेशन बॉक्स मछली के कोकता वाले घर से मिला था।

यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर सेना और अर्धसैनिक बल में उपयोग होने वाला मिलिट्री का एम्युनेशन बॉक्स मछली परिवार के पास कैसे पहुंचा।

एम्युनेशन बॉक्स रखना पूरी तरह से अवैध माना जाता है। इसे ‘राष्ट्रीय संपत्ति से किया गया खिलवाड़’ के दायरे में रखा जाता है। इस पूरी घटना पर भोपाल पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो इस घटना का कनेक्शन PFI से हो सकता है।

Jairam Ramesh: ‘अमेरिका आसिम मुनीर को इतना सम्मान दे रहा है …’, US और PAK आर्मी चीफ के रिश्ते पर जयराम रमेश का बयान, जानें…

बता दें कि मछली परिवार लव जिहाद के लिए ट्रांजेक्शन करता था। पुलिस के पास इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। खबर है कि इस मामले में अब बहुत जल्द क्राइम ब्रांच बहुत बड़ा खुलासा करेगी।

India Pakistan Tension: PAK ने बदला लेने के लिए की गिरी हुई हरकत, भारतीय राजनयिकों को ऐसे कर रहा परेशान…जाने भारत ने कैसे दिया जवाब?