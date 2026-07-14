900 साल बाद खुला इतिहास का सबसे बड़ा राज! जिसे सरस्वती समझा, विज्ञान ने बताया मां गायत्री की प्रतिमा

Dhar Idol Discovery: करीब 900 वर्षों से जिस प्राचीन प्रतिमा को लोग मां सरस्वती की मूर्ति मानते आ रहे थे, आधुनिक विज्ञान ने उसकी पहचान बदल दी है. मध्य प्रदेश के धार से मिली और भोपाल के राज्य संग्रहालय में सुरक्षित इस दुर्लभ प्रतिमा की हाई-रिजॉल्यूशन 3D डिजिटल मैपिंग और वैज्ञानिक विश्लेषण से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. शोधकर्ताओं के अनुसार यह प्रतिमा ज्ञान की देवी सरस्वती (वाग्देवी) की नहीं, बल्कि वेदमाता मां गायत्री की है. मूर्ति में वीणा के बजाय वेद, कमल और अक्षमाला जैसे प्रतीकों की मौजूदगी ने सदियों पुरानी मान्यता को चुनौती देते हुए इतिहास के एक अहम अध्याय को नए सिरे से लिखने का रास्ता खोल दिया है.

900 साल बाद टूटा ऐतिहासिक भ्रम

मध्य प्रदेश के धार से जुड़ा एक ऐसा रहस्य, जिसे सदियों से सच माना जाता था, अब आधुनिक विज्ञान ने पलट दिया है. लगभग 900 वर्षों से प्रचलित मान्यता को 3D तकनीक और वैज्ञानिक जांच ने नई दिशा देते हुए इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की नई व्याख्या सामने रख दी है.

3D तकनीक से खुली प्रतिमा की वास्तविक पहचान

इस प्राचीन प्रतिमा की असली पहचान सामने लाने में आधुनिक 3D डिजिटल मैपिंग और हाई-रिजॉल्यूशन स्कैनिंग ने अहम भूमिका निभाई. भोपाल के राज्य संग्रहालय में सुरक्षित इस मूर्ति का अत्याधुनिक तकनीक से विस्तृत डिजिटल दस्तावेजीकरण किया गया. गहन 3D स्कैनिंग के दौरान प्रतिमा की बनावट, हाथों की मुद्रा और उनमें मौजूद प्रतीकों का बेहद सूक्ष्म अध्ययन संभव हुआ, जो सामान्य तौर पर नंगी आंखों से स्पष्ट नहीं दिखते थे. इसी वैज्ञानिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिमा में मां सरस्वती की पारंपरिक पहचान मानी जाने वाली वीणा मौजूद नहीं है. इस खोज ने वर्षों से चली आ रही गलत पहचान को दूर करते हुए प्रतिमा के वास्तविक स्वरूप पर नई रोशनी डाली.

गायब वीणा और शास्त्रों का प्रमाण

इस पूरे शोध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मूर्ति की बनावट और हिंदू शास्त्रों के वर्णन के बीच का सटीक मिलान रहा. पुरातत्वविदों के मुताबिक, मां सरस्वती की पहचान पारंपरिक रूप से उनके हाथों में मौजूद ‘वीणा’ से होती है, लेकिन जब इस प्रतिमा की 3D मैपिंग की गई तो स्पष्ट हुआ कि इसमें वीणा का कोई अस्तित्व ही नहीं है. वेद और कमल का फूल देवी गायत्री के ही प्रमुख प्रतीक माने जाते हैं, जिससे इस मूर्ति के वास्तविक स्वरूप की पुष्टि हुई है.

परमार नहीं ‘चालुक्य शैली’ की छाप, शास्त्रों ने भी दी गवाही

पुरातत्वविदों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के नए विश्लेषण के अनुसार, भोपाल संग्रहालय में रखी धार की इस 900 साल पुरानी प्रतिमा पर धार के पारंपरिक परमार कला रूप के बजाय ‘पश्चिमी चालुक्य’ मूर्तिकला शैली का गहरा प्रभाव दिखाई देता है. मूर्ति की शारीरिक भंगिमा, विशेष अलंकरण और बनावट चालुक्य परंपरा से मेल खाती है. इसके अलावा, मूर्ति के दाहिने पैर के पास उकेरा गया हंस और उसके हाथों में मौजूद अक्षमाला (माला), कमल का फूल व वेद (धार्मिक ग्रंथ) इसे पूरी तरह देवी गायत्री के रूप में स्थापित करते हैं. ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित देवी गायत्री (वेदमाता) के शास्त्रीय स्वरूप और उनके आयुधों (प्रतीकों) का इस प्रतिमा से हूबहू मिलना इस बात का अकाट्य वैज्ञानिक और पौराणिक प्रमाण है कि यह मां सरस्वती नहीं, बल्कि साक्षात देवी गायत्री की ही दुर्लभ प्रतिमा है.

धार की ऐतिहासिक जड़ें और नया संदर्भ

यह दुर्लभ मूर्ति मूल रूप से मध्य प्रदेश के धार जिले से प्राप्त हुई थी, जिसे परमार वंश के राजा भोज के काल (11वीं-12वीं सदी) की कलाकृति माना जाता है. धार से मिलने के बाद इसे भोपाल के राज्य संग्रहालय में लाकर बेहद सुरक्षित तरीके से सहेज कर रखा गया था. धार क्षेत्र से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों और विशेषकर वाग्देवी की प्रतिमाओं को लेकर हमेशा से देश-दुनिया में काफी दिलचस्पी रही है. ऐसे में भोपाल संग्रहालय की इस मूर्ति पर हुआ यह नया और प्रामाणिक वैज्ञानिक खुलासा भविष्य के ऐतिहासिक शोध, दावों और इतिहास की किताबों में दर्ज संदर्भों को एक बिल्कुल नई और सही दिशा देने का काम करेगा.