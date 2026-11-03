‘सनातन के चांद को देखकर ईद मनाते हैं मुसलमान’, भोपाल में ये क्या बोल गए विधायक साहब; अब होगा जमकर बवाल

Rameshwar Sharma Controversy: हाल ही म BJP MLA का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. चांद को लेकर उन्होंने एक ऐसी बात कह दिए जिसे जानकर हर कोई हैरान है. दरअसल, BJP MLA रामेश्वर शर्मा ने चांद को सनातन धर्म का प्रतीक बताया. और साफ अल्फाजों में कहा कि मुस्लिम समुदाय भी इसी अखंड चांद को देखकर ईद मनाता है. उन्होंने कहा कि चांद भगवान शिव के माथे पर विराजमान है, इसलिए यह उन्हीं का है.

क्या ईद मनाने के लिए अब…

इतना ही नहीं, वहीं इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया और मुस्लिम नेता अब्बास हफीज ने शर्मा के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया बचकाना बयान बताया. इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल किया कि क्या अब मुस्लिम समुदाय को ईद मनाने के लिए BJP MLA या सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी?

भोपाल में आयोजित स्वदेशी मेले के दौरान BJP विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा, “सूरज और चांद हमारा है, मुसलमान भी अब हमसे पूछकर ईद मनाएंगे।” #RameshwarSharma #BhopalNews #BJP #EidControversy #PrimeNews #primenewsnetwork https://t.co/UEOATZY8Xm — Prime News (@PrimeNewsInd) November 2, 2026

‘मैं इनको ही अपना पति मानती हूं’, बूढ़े शख्स से हुई शादी तो आशिक संग फरार हुई महिला, Video में बताए घरवालों के घिनौने कारनामे

क्या बोले BJP MLA ?

दरअसल, चाँद को लेकर BJP MLA ने कहा कि, चांद भगवान शिव के माथे पर विराजमान है. अगर कोई चांद की पूजा करता है, तो उसे भगवान शिव की तस्वीर रखकर करनी चाहिए. मुस्लिम समुदाय भी इसी अखंड चांद को देखकर ईद मनाता है. इसलिए ईद मनाएं, लेकिन अखंड चांद को देखकर सनातन धर्म की तारीफ भी करें. उन्होंने आगे कहा कि अगर भगवान शिव की बात नहीं मानी गई और वो गुफा में चले गए, तो चांद भी दिखना बंद हो जाएगा. ऐसे में ईद कैसे मनाई जाएगी? शर्मा ने सूर्य को भी सनातन धर्म का हिस्सा बताते हुए कहा कि इसकी भी पूजा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य उदय होते रहेंगे, सनातन धर्म कायम रहेगा.’

Gen Z Baba: वृंदावन के वो बाबा, जिन पर मर मिटी हजारों गोपियां! घुंघराले बाल और खूबसूरत आंखें देख आ रहे शादी के ऑफर