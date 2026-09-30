Ashok Kharat Case: पेनड्राइव में क्या है? अशोक खरात केस में कोर्ट ने वीडियो देखने की दी इजाजत; कॉपी देने से इनकार

Bhondu Ashok Kharat Case: नाशिक के चर्चित भोंदू अशोक खरात मामले में जमानत की सुनवाई के बीच अदालत ने बुधवार 30 सितंबर 2026 को वीडियो सबूतों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति एन. एल. मोरे ने आरोपी के वकील राहुल कासलीवाल को जांच के दौरान पेनड्राइव में मिले वीडियो देखने की अनुमति दी है. हालांकि, इन वीडियो की कॉपी आरोपी या उसके वकील को नहीं दी जाएगी.

सरकारी पक्ष को पेनड्राइव और उससे जुड़े दस्तावेज वकील को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से जांच अधिकारी और विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम अदालत में मौजूद रहे.

क्या है अशोक खरात के केस का मामला?

यह मामला नाशिक के कथित तांत्रित अशोक खरात के खिलाफ दर्ज मामलों से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ महिलाओं के साथ कथित शोषण समेत कई आरोपों में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. जांच के दौरान उसके कार्यालय और घर की तलाशी में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिलने की बात सामने आई थी. तलाशी के दौरान पेनड्राइव में 58 वीडियो भी मिले थे. मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ अशोक खरात के खिलाफ शिकायतों की संख्या भी बढ़ी. अलग-अलग महिलाओं ने उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराई है. एक मामले में 28 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी.

जांच के दौरान सामने आए वीडियो

जांच एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत को भी केस का हिस्सा बनाया है. इन्ही में पेनड्राइव में मौजूद वीडियो शामिल हैं. अब अदालत ने तय किया है कि बचाव पक्ष के वकील को इन वीडियो को देखने का अवसर दिया जाएगा, ताकि वह मामले में मौजूद सबूत को समझकर अपना पक्ष रख सके.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला

सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया. सरकारी पक्ष को पेनड्राइव के साथ उससे संबंधित दस्तावेज भी आरोपी के वकील को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. अब अगली सुनवाई में मामले की कानूनी स्थिति और जमानत पर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी.

बता दें कि, खरात के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है, जबकि पहले मामले में उनकी जमानत अर्जी पर 3 अक्टबूर को फैसला सुनाया जाना है.