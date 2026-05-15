क्या वापस दोहराया जाएगा अयोध्या मॉडल? फिर मुसलमानों को दी जाएगी जमीन! जानिए कमाल मौला मस्जिद पूरा मामला

Kamal Maula Masjid dispute: धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले इंदौर हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार, 15 मई को एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने विवादित ढांचे को मंदिर मान लिया है. कोर्स ने साल 2003 में जारी ASI का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसके तहत हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लिए परिसर में अलग-अलग समय निर्धारित किए थे. कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक जीत करार दिया है. वहीं कोर्ट ने अपने इस फैसले में मुस्लिम पक्ष के लिए भी एक अहम बात कही है. हालांकि, इस फैसले में कोर्ट ने कुछ अलग ही कहा है.

फैसले में क्या बोला कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट के वरीष्ठ अधिवक्ता और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वकील विष्‍णु शंकर जैन ने इस मामले में मीडिया से बातचीत भी है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार के सामने मस्जिद के बदले दूसरी वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन कर सकता है. उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को रिप्रेजेंटेश भई दे सकते हैं और अलटरनेट लैंड के लिए धआर के अंदर सरकार को बता सकते हैं. मैं केवल जो कोर्ट ने कहा वह बता रहा हूं कि अलटरनेट लैंड के लिए वह प्रत्यावेदन दे सकते हैं. फिर चाहे वह वक्फ बोर्ड की तरफ से दिया जाए या फिर मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से सरकार उसे कंसिडर जरूर करें. विष्‍णु शंकर जैन ने अंत में कहा कि हमारी जो मांग थी कि पूरा परिसर हिंदू मंदिर है, उसको कोर्ट ने मान लिया है. साथ ही सारे आर्गुमेंट्स भी मान लिए गए हैं.

फिर दोहराया जाएगा आयोध्या मॉडल!

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि रामलला विराजमान को देने का फैसला किया था. इसके अलावा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को योध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश भी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था. कोर्ट मे अपने फैसले में कहा था कि वह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए ताकि वहां मस्जिद का निर्माण किया जा सके. अब भोजशाला मामले में भी कोर्ट के फैसले को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल सीधे जमान देने का फैसला नहीं सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि मुस्लिम पक्ष आवेदन करता है तो सरकार उस पर विचार-विमर्श कर सकती है.

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