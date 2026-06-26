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भरत तिवारी के घर पहुंचे भोजपुरी स्टार रितेश पांडे, कहा यह एनकाऊंटर नहीं नृशंस हत्या है

Bihar News: भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मिलने भोजपुरी फिल्म अभिनेता एवं गायक रितेश पांडे भी शुक्रवार को उनके आवास पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और उनका हालचाल जाना.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 26, 2026 6:54:45 PM IST

भरत तिवारी के घर पहुंचे भोजपुरी स्टार रितेश पांडे, कहा यह एनकाऊंटर नहीं नृशंस हत्या
भरत तिवारी के घर पहुंचे भोजपुरी स्टार रितेश पांडे, कहा यह एनकाऊंटर नहीं नृशंस हत्या


Bihar News: भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मिलने भोजपुरी फिल्म अभिनेता एवं गायक रितेश पांडे भी शुक्रवार को उनके आवास पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और उनका हालचाल जाना. परिजनों से बातचीत के बाद रितेश पांडे ने कहा कि भरत तिवारी के परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं और जब तक भरत तिवारी एवं उनके परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका समर्थन जारी रहेगा.
रितेश पांडे ने भरत तिवारी को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया तथा हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. उनके आगमन पर गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहें. उन्होनें कहा यह एनकाऊंटर नहीं नृशंस हत्या है.

गरीबों मजलूमों की आवाज थे शहीद भरत तिवारी

भोजपुरी स्टार ने कहा कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए. उन्होनें तमाम उम्र गरीबों और जरुरतमंदों की आवाज उठाने में अपने जीवन की आहुति दे दी. रितेश पांडे ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे. 

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शहीद का दर्जा मिलना चाहिए

भोजपुरी स्टार ने कहा कि भरत तिवारी ने समाज के लिए जो काम किया, उसके लिए उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए. ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और बलिदान को युगों-युगों तक याद रखा जा सकें. उन्होनें भरत तिवारी को शहीद भरत तिवारी कहा.

पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता

रितेश पांडे ने भरत तिवारी को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया तथा हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. उनके आगमन पर गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

Tags: Bharat tiwaribihar newsritesh pandeyshahpur news
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