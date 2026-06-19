Home > देश > Bharat Tiwari Encounter Case: सरेंडर के बाद भी मारी 4 गोलियां? भड़के गांव वाले, 6 घंटे जाम रहा हाईवे; थानाध्यक्ष-ASI सस्पेंड

Bharat Tiwari Encounter Case: सरेंडर के बाद भी मारी 4 गोलियां? भड़के गांव वाले, 6 घंटे जाम रहा हाईवे; थानाध्यक्ष-ASI सस्पेंड

Bharat Tiwari Encounter Case:प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भरत कोई क्रिमिनल नहीं था. उसने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था. फिर पुलिस ने उसे गोली क्यों मारी? अगर उन्हें गोली मारनी ही थी, तो घुटने के नीचे मारनी चाहिए थी, लेकिन उसने जांघ के ऊपर गोली मारी.

By: Divyanshi Singh | Published: June 19, 2026 8:03:42 AM IST

भरत तिवारी की मौत पर बवाल
भरत तिवारी की मौत पर बवाल


Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने और फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी की बुधवार को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई. पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. भरत के गांव वालों का दावा है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे चार गोलियां मारी.

इस घटना से गुस्साए लोगों ने गुरुवार को भरत तिवारी की बॉडी आरा-बक्सर फोर-लेन रोड पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की वजह से हाईवे करीब छह घंटे तक जाम रहा. पुलिस जाम खुलवाने पहुंची और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया. बताया जा रहा है कि कुछ लोग घायल हुए हैं.

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प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भरत कोई क्रिमिनल नहीं था. उसने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था. फिर पुलिस ने उसे गोली क्यों मारी? अगर उन्हें गोली मारनी ही थी, तो घुटने के नीचे मारनी चाहिए थी, लेकिन उसने जांघ के ऊपर गोली मारी.

प्रदर्शन खत्म होने के बाद, परिवार वाले और गांव वाले बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए महुली घाट ले गए. उसके बड़े भाई बसंत तिवारी ने अंतिम संस्कार किया.

शाहपुर थानेदार सस्पेंड

शाहाबाद DIG डॉ. सत्यप्रकाश ने एनकाउंटर के सिलसिले में शाहपुर थानेदार राजेश कुमार मालाकार, एक ASI और एक कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई भोजपुर SP राज की सिफारिश पर की गई. SP ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि थानेदार की लापरवाही की वजह से युवक पर काबू नहीं पाया जा सका. इस वजह से युवक ने पिस्टल निकाल ली और पुलिसवालों को धमकाता रहा.

Tags: Bharat Tiwari Encounter Casehome-hero-pos-1
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