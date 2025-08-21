Home > देश > Bhiwani Teacher Manisha Case: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी, अफवाहों से बचने की अपील

Bhiwani Teacher Manisha Case: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी, अफवाहों से बचने की अपील

Bhiwani Teacher Manisha Case: हरियाणा के भिवानी में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इससे पहले 19 से 21 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश नहीं यार जारी कर दिए गए हैं। शव को सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढाणी लक्ष्मण के श्मशान घाट लाया गया।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 21, 2025 10:38:08 IST

Manisha News, Manisha Death, Manisha Age, Manisha House, Manisha Family, Manisha Death News, Bhiwani Teacher Death, Nayab Singh Saini
Manisha News, Manisha Death, Manisha Age, Manisha House, Manisha Family, Manisha Death News, Bhiwani Teacher Death, Nayab Singh Saini

साहिल रुखाया की रिपोर्ट, Bhiwani Teacher Manisha Case: हरियाणा के भिवानी में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इससे पहले 19 से 21 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश नहीं यार जारी कर दिए गए हैं। शव को सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढाणी लक्ष्मण के श्मशान घाट लाया गया। सुबह ही मनीषा का अंतिम संस्कार उनके गाँव में कर दिया गया था। मनीषा के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। इस दौरान गाँव में ग्रामीणों भीड़ उमड़ी। ग्रामीण मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचे।अंतिम विदाई के दौरान शमशान घाट के आस पास भारी पुलिस बल तैनात रहा।

मिली जानकारी

आपको बता दें कि 11 अगस्त को मनीषा नर्सिंग कॉलेज के लिए घर से निकलती है। घर न लौटने पर परिजनों की ओर से लोहारू थाने में इस मामले की शिकायत की जाती है। 12 अगस्त को मनीषा का कोई सुराग़ नहीं लगने पर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते हैं। 13 अगस्त को मनीषा शव सिधानी गाँव में मिलता है। जिसके बाद परिजन सड़क जाम कर देते हैं।

फ्रिज नहीं, गर्लफ्रेंड के टुकड़े रखने के लिए किया इस चीज का इस्तेमाल! कसाई बना UP का पूर्व प्रधान, खेला ऐसा खुनी खेल, जानकर कांप…

पूरा मामला

इस मामले में लगातार शुरुआती दौर में परिवार का आरोप था कि मनीषा की हत्या की गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मनीषा ने कीटनाशक लेकर आत्महत्या की है। इस मामले में उनके बैग से एक सुसाइड नोट भी बरामद होता है। जिसमें मनीषा की ओर से तमाम कारण लिखे होते हैं। इस मामले में मनीषा की शव तीन बार पोस्टमार्टम हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले की जाँच CBI को सौंपने का ऐलान किया गया। तब जाकर परिवार में मनीषा का अंतिम संस्कार किया।

Rekha Gupta Attack: रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम, छाती पीटने लगा पूरा परिवार

Tags: Haryana Manisha Murder Casemanisha hatyakandmanisha murdder casemanisha murder case updatemanisha viral girl
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Bhiwani Teacher Manisha Case: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी, अफवाहों से बचने की अपील

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bhiwani Teacher Manisha Case: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी, अफवाहों से बचने की अपील

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhiwani Teacher Manisha Case: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी, अफवाहों से बचने की अपील
Bhiwani Teacher Manisha Case: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी, अफवाहों से बचने की अपील
Bhiwani Teacher Manisha Case: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी, अफवाहों से बचने की अपील
Bhiwani Teacher Manisha Case: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी, अफवाहों से बचने की अपील
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?