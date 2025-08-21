Bhiwani Teacher Manisha Case: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी, अफवाहों से बचने की अपील

साहिल रुखाया की रिपोर्ट, Bhiwani Teacher Manisha Case: हरियाणा के भिवानी में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इससे पहले 19 से 21 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश नहीं यार जारी कर दिए गए हैं। शव को सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढाणी लक्ष्मण के श्मशान घाट लाया गया। सुबह ही मनीषा का अंतिम संस्कार उनके गाँव में कर दिया गया था। मनीषा के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। इस दौरान गाँव में ग्रामीणों भीड़ उमड़ी। ग्रामीण मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचे।अंतिम विदाई के दौरान शमशान घाट के आस पास भारी पुलिस बल तैनात रहा।

मिली जानकारी

आपको बता दें कि 11 अगस्त को मनीषा नर्सिंग कॉलेज के लिए घर से निकलती है। घर न लौटने पर परिजनों की ओर से लोहारू थाने में इस मामले की शिकायत की जाती है। 12 अगस्त को मनीषा का कोई सुराग़ नहीं लगने पर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते हैं। 13 अगस्त को मनीषा शव सिधानी गाँव में मिलता है। जिसके बाद परिजन सड़क जाम कर देते हैं।

पूरा मामला

इस मामले में लगातार शुरुआती दौर में परिवार का आरोप था कि मनीषा की हत्या की गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मनीषा ने कीटनाशक लेकर आत्महत्या की है। इस मामले में उनके बैग से एक सुसाइड नोट भी बरामद होता है। जिसमें मनीषा की ओर से तमाम कारण लिखे होते हैं। इस मामले में मनीषा की शव तीन बार पोस्टमार्टम हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले की जाँच CBI को सौंपने का ऐलान किया गया। तब जाकर परिवार में मनीषा का अंतिम संस्कार किया।

