Bhiwani Manisha Death Case: मनीषा की शोकसभा में उमड़ा जनसैलाब, पिता ने की भावुक अपील

Bhiwani Manisha Death Case: शिक्षिका मनीषा की आत्मा की शांति के लिए ढाणी लक्ष्मण गांव में बुधवार को शोक सभा आयोजित की गई। जिसमें परिजनों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों के लोगों ने पहुंचकर संवेदना व्यक्त की और परिवार को सांत्वना दी। इस बीच शिक्षिका मनीषा के पिता ने एक ख़ास अपील की है।

बता दें कि शोक सभा के दौरान मृतका के पिता संजय कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। सरकार सीबीआई से जांच करवाने के लिए सहमत हो गई है। अब सीबीआई जल्द जांच कर चार्जशीट दाखिल करे।

संजय कुमार ने कहा कि “स्थानीय पुलिस उन लोगों को परेशान कर रही है जिन्होंने परिवार का साथ दिया था। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ऐसा न करें। उन लोगों ने हमारे लिए आवाज उठाई थी।”

बता दें कि ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा सिंघानी के एक प्ले स्कूल में शिक्षिका थी। वह 11 अगस्त को घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद लापता हो गई। 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के एक खेत में मिला। शव देखने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए धरना दिया। परिजनों की मांग पर प्रशासन ने मनीषा के शव का तीन बार पोस्टमार्टम करवाया।

परिजनों की मांग पर राज्य सरकार ने मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी है। पिता संजय कुमार ने शोकसभा के दौरान कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।

सरकार ने एक बार में ही सीबीआई से जाँच करवाने पर सहमति जताई है। अब सीबीआई जल्द जाँच करके चार्जशीट पेश करे। शोकसभा में आसपास के लोगों के अलावा विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी भाग लिया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

आपको बताते चलें कि शोकसभा में पहुँचे बैरागी समाज के हरियाणा प्रधान राजकुमार पंवार ने मनीषा के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की माँग की। उन्होंने कहा कि मनीषा के परिवार को मानसिक रूप से मज़बूत करने के लिए 36 बिरादरी एक साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को परिवार को आर्थिक रूप से मज़बूत करना चाहिए। अगर कोई प्रावधान हो तो परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए।

