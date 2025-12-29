Bharatmala Project: भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला! ED ने की कार्रवाई, जानें- क्या है 31 राज्यों में चलने वाली यह परियोजना?

Bharatmala Project: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला के मामले में सोमवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में छापा मारा. ईडी ने रायपुर के लॉ-विष्टा सोसाइटी स्थित हरमीत खनूजा के यहां छापेमारी की और दस्तावेजों की जांच कर रही है. ईडी ने हरमीत खनूजा के सहयोगियों, कुछ सरकारी अधिकारियों और भूमि मालिकों से जुड़े ठिकानों पर भी रेड मारी.
वहीं महासमुंद में होंडा शोरूम के मालिक कारोबारी जसबीर सिंह बग्गा के बसंत कॉलोनी स्थित घर में ईडी की रेड हुई. ये रेड भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है.
बता दें कि भारत सरकार ने 2017 में भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत देश में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए 34,800 किलोमीटर लंबे हाईवे और अधूरी परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था.
भारतमाला परियोजना की मुख्य बातें
- भारतमाला परियोजना की लागत 5.35 लाख करोड़ रुपये है.
- इस परियोजना में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 550 से अधिक जिले कवर होंगे.
- परियोजना को दो फेजों में विकसित किया जाएगा. अभी फेज 1 पर ही काम चल रहा है. फेज 1 की शुरुआत 2017 में हुई थी. पहले फेज में 24,800 किमी सड़कें बननी है.
- परियोजना के पहले फेज में 9,000 किमी इकनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 किमी इंटर-कॉरिडोर और फीडर रूटस, 5000 किमी नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी प्रोग्राम, 2000 किमी बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सड़कें, 2,000 किमी तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कें, 800 किमी एक्सप्रेसवे और 10,000 किमी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (NHDP) सड़कें शामिल हैं.
भारतमाला परियोजना का फेज 1, जिसे पहले 2022 तक पूरा करने का प्रस्ताव था, उसे बढ़ाकर अब 2027-28 कर दिया गया है.
भारतमाला परियोजना के तहत शामिल राज्य
राज्य परियोजनाओं की लंबाई (किमी) लंबाई निर्मित (किमी)
आंध्र प्रदेश 1,936 1,070
असम 431 381
बिहार 1,159 672
छत्तीसगढ 471 291
दिल्ली 203 183
गोवा 26 26
गुजरात 1,194 977
हरियाणा 1,058 940
हिमाचल प्रदेश 167 115
जम्मू एवं कश्मीर 251 131
झारखंड 801 481
कर्नाटक 1,603 1,109
केरल 708 443
मध्य प्रदेश 2,017 1,586
महाराष्ट्र 2,174 1,878
मणिपुर 635 417
मेघालय 170 112
मिजोरम 593 461
नगालैंड 208 157
ओडिशा 967 909
पंजाब 1,553 692
राजस्थान 2,360 2,251
तमिलनाडु 1,476 1,230
तेलंगाना 1,026 793
त्रिपुरा 94 68
उत्तर प्रदेश 2,496 1,964
उत्तराखंड 264 163
पश्चिम बंगाल 385 324
कुल 26,425 19,826