Bharatmala Project: भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला! ED ने की कार्रवाई, जानें- क्या है 31 राज्यों में चलने वाली यह परियोजना?

Bharatmala Project News: भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं की जांच के तहत ईडी ने आज छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी की है. भारत सरकार ने 2017 में भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी थी.

By: Hasnain Alam | Published: December 29, 2025 4:46:05 PM IST

Bharatmala Project: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला के मामले में सोमवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में छापा मारा. ईडी ने रायपुर के लॉ-विष्टा सोसाइटी स्थित हरमीत खनूजा के यहां छापेमारी की और दस्तावेजों की जांच कर रही है. ईडी ने हरमीत खनूजा के सहयोगियों, कुछ सरकारी अधिकारियों और भूमि मालिकों से जुड़े ठिकानों पर भी रेड मारी.

वहीं महासमुंद में होंडा शोरूम के मालिक कारोबारी जसबीर सिंह बग्गा के बसंत कॉलोनी स्थित घर में ईडी की रेड हुई. ये रेड भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है.

बता दें कि भारत सरकार ने 2017 में भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत देश में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए 34,800 किलोमीटर लंबे हाईवे और अधूरी परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था.

भारतमाला परियोजना की मुख्य बातें

  • भारतमाला परियोजना की लागत 5.35 लाख करोड़ रुपये है.
  • इस परियोजना में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 550 से अधिक जिले कवर होंगे.
  • परियोजना को दो फेजों में विकसित किया जाएगा. अभी फेज 1 पर ही काम चल रहा है. फेज 1 की शुरुआत 2017 में हुई थी. पहले फेज में 24,800 किमी सड़कें बननी है.
  • परियोजना के पहले फेज में 9,000 किमी इकनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 किमी इंटर-कॉरिडोर और फीडर रूटस, 5000 किमी नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी प्रोग्राम, 2000 किमी बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सड़कें, 2,000 किमी तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कें, 800 किमी एक्सप्रेसवे और 10,000 किमी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (NHDP) सड़कें शामिल हैं.

भारतमाला परियोजना का फेज 1, जिसे पहले 2022 तक पूरा करने का प्रस्ताव था, उसे बढ़ाकर अब 2027-28 कर दिया गया है.

भारतमाला परियोजना के तहत शामिल राज्य

राज्य           परियोजनाओं की लंबाई (किमी)               लंबाई निर्मित (किमी)

आंध्र प्रदेश            1,936                                                  1,070

असम                     431                                                     381

बिहार                   1,159                                                    672

छत्तीसगढ                471                                                     291

दिल्ली                     203                                                     183

गोवा                         26                                                       26

गुजरात                 1,194                                                     977

हरियाणा                1,058                                                     940

हिमाचल प्रदेश          167                                                     115

जम्मू एवं कश्मीर        251                                                    131

झारखंड                    801                                                    481

कर्नाटक                 1,603                                                  1,109

केरल                        708                                                     443

मध्य प्रदेश               2,017                                                  1,586

महाराष्ट्र                  2,174                                                   1,878

मणिपुर                     635                                                    417

मेघालय                    170                                                    112

मिजोरम                    593                                                    461

नगालैंड                     208                                                    157

ओडिशा                    967                                                     909

पंजाब                      1,553                                                    692

राजस्थान                 2,360                                                    2,251

तमिलनाडु               1,476                                                    1,230

तेलंगाना                  1,026                                                     793

त्रिपुरा                       94                                                         68

उत्तर प्रदेश              2,496                                                    1,964

उत्तराखंड                 264                                                       163

पश्चिम बंगाल             385                                                        324

कुल                       26,425                                                    19,826

