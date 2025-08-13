Bharat Ratna for CM Nitish: नीतीश को भारत रत्न देने की आनंद मोहन ने उठाई आवाज

सीतामढ़ी, बिहार से रंजीत कुमार कि रिपोर्ट , पूर्व सांसद आनंद मोहन से बातचीत के अंश

नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की आनंद मोहन ने उठाई आवाज

Bharat Ratna fir CM Nitish: बिहार के सीतामढ़ी में लोगों से संवाद के लिए पहुंचे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी है।आनंद मोहन ने कहा कि उनकी पत्नी लवली आनंद ने सदन में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी।

उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि एक अच्छे शासक होने के बावजूद उन्होंने कई कठिनाइयो का सामना करने के बावजूद दहेज के विरुद्ध कानून शराबबंदी जैसे कार्य किए।सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है उनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए ।

गाँधी जी के पद चिह्नों पर चले हैं नितीश कुमार

बिना अपने खजाने की परवाह करते हुए महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने बिहार में शराब बंदी जैसे कानून को लागू किया। नीतीश कुमार ने सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया इसका ही देन है कि आज पिछड़ा अतिपिछड़ा का बेटा सीना ठोकर कहता है कि मैं मुखिया हूं मेयर हूं या डिप्टी मेयर हूं । इतना ही नहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि हर क्षेत्र में नीतीश कुमार ने सामाजिक बदलाव किया है जबकि शासक ये सभी कार्य करने से डरते हैं बावजूद नीतीश कुमार ने इन सभी कार्यों को बखूबी अंजाम दिया।

ज्ञात हो यह पहला मौका नहीं है जब आनंद मोहन ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है इससे पूर्व भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग उठाई थी।दो दिन पहले बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की थी।