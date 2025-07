Bharat Bandh Today: राहुल के नेताओं ने रोड को ही बनाया बिस्तर, गॉगल्स लगाकर भारत बंद का करने चले समर्थन, Video में तमाशा देख छूट जाएगी हंसी

Bharat Bandh Today: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज भारत बंद रहने वाला है। वहीँ ऐसे में देशभर के कर्मचारी आज हड़ताल पर रहने वाले है। इस बीच अब इन कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस के कई नेता सड़कों पर हैं। ऐसे में ‘बिहार बंद’ के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक कांग्रेस कार्येकर्ता सड़क पर लेटे हुए हैं। इस दौरान सड़क पर लेटे एक कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं, पूरा बिहार सफलतापूर्वक बंद हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा की गई धांधली के खिलाफ महागठबंधन एकजुट है। कोई गाड़ी हमें कुचल भी दे तो हम नहीं उठेंगे।

आज भारत में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले शायद ही कभी हुआ हो। देशभर में आज यानी बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीँ इस बीच केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक मंच ने इस देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि, इस हड़ताल में बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला खनन और राज्य परिवहन समेत अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्रों के 25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद जताई है। आइए जानते हैं इस हड़ताल का स्कूलों, बैंकों और बाकी सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा।

#WATCH | Patna | On ‘Bihar Bandh’, a Congress worker lying on the road to block it, says, “… Entire Bihar has been successfully shut down. The Mahagathbandhan is united against the rigging done by the Election Commission… We will not get up even if a car tramples us…” https://t.co/enxDNkFQEr pic.twitter.com/njV74H0YuZ

— ANI (@ANI) July 9, 2025