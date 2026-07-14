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भ्रष्टाचार की ईंटों पर जो बनें हैं शबिस्तां उनको गिरना ही होगा, दिल्ली सरकार का बुल्डोजर एक्शन; अवैध मज़ार जमींदोज!

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जारी है. मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की टीम बुलडोजर लेकर पीतमपुरा पहुंची और रोड पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 14, 2026 1:26:09 PM IST

दिल्ली सरकार का बुल्डोजर एक्शन; अवैध मज़ार जमींदोज!
दिल्ली सरकार का बुल्डोजर एक्शन; अवैध मज़ार जमींदोज!


Delhi Buldozer Action: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जारी है. मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की टीम बुलडोजर लेकर पीतमपुरा पहुंची और रोड पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया.

     गिरा देगी इसे एक दिन वक़्त की अदालत,
      जो इमारत गैर-कानूनी ढंग से बुलंद है

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भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले ने पीतमपुरा में मेन रोड पर बनी मजार भी हटा दी गई है. दिल्ली सरकार ने पीतमपुरा से शालीमार बाग को जोड़ने वाले मेन रोड का चौड़ीकरण कराने का ऐलान किया है. इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया है. सड़क किनारे अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं.

बुलडोजर एक्शन रहेगा जारी

दिल्ली में सरकारी और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की जमीनों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए ताजा कार्रवाई के तहत, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में पीतमपुरा-शालीमार बाग के बीच मुख्य सड़क पर अवैध रूप से बनी मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है. यह कदम सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए उठाया गया है.

भारी पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती

दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी इलाके में पीतमपुरा-शालीमार बाग मेन रोड पर सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही एक अवैध मजार को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया. जानकारी के अनुार संवेदनशील मुद्दे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भारी पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के आदेश दिये हैं. ताकि किसी भी प्रकार के सुरक्षा प्रकरण का मुद्दा न उठें. मजार के बीच रोड पर होने के कारण बुल्डोजर कार्रवाई करनी पड़ी. 

रेखा गुप्ता के अनुसार किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का उनका कोई भी मकसद नहीं हैं. दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी इलाके में पीतमपुरा-शालीमार बाग मेन रोड पर सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही एक अवैध मजार को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया.

‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति 

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने उपराज्यपाल के निर्देशानुसार ‘जीरो-टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है. नई एसओपी (SOP) के तहत, किसी भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण की पहचान होने के बाद उसे 72 घंटे के भीतर ध्वस्त करने का काम किया जाएगा. इसके लिए 14 फ्लाइंग स्क्वाड और 4 क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRT) गठित की गई हैं.

DDA की चेतावनी

बता दें कि DDA ने सोमवार को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी है. DDA ने साफ किया था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण या अनधिकृत पार्किंग जैसी गतिविधियां मिलने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की जाएगी.  DDA ने साफ किया है कि ध्वस्तीकरण अभियान का पूरा खर्च भी संबंधित कब्जाधारकों से वसूला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

Tags: Buldozer Action In Delhidelhi newsIllegal Shrine
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