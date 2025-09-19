भोपाल नगर निगम का नया कार्यालय, किमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप
भोपाल नगर निगम का नया कार्यालय, किमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप

भोपाल नगर निगम (Bhopal Municipal Corporation) का नया मुख्यालय भवन (New Headquarter Building) बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है. ऐसे में इस नए भवन में अक्टूबर (October) महीने से ही काम शुरू करने की तैयारी हो जाएगी. ता आइए जानते हैं भवन जुड़ी कुछ खास बातें.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 19, 2025 3:22:15 PM IST

Bhopal Municipal Corporation
Bhopal Municipal Corporation

Bhopal Municipal Corporation New Office: भोपाल नगर निगम का नया मुख्यालय भवन बनकर तैयार है. तुलसी नगर में स्थित यह भव्य भवन अक्टूबर महीने में शुरू होने की तैयारी में है. पहले इसे इसी महीने शिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन अंतिम चरण के फिनिशिंग कार्य (Finishing Work) के कारण इसकी तारीख बढ़ा दी गई है.

भवन की लागत में भारी इजाफा

इस नए भवन के निर्माण पर अनुमानित खर्च 22.57 करोड़ रुपये था, लेकिन यह लागत बढ़कर 39.91 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. यह राशि दर्शाती है कि निर्माण के दौरान लागत में काफी वृद्धि हुई है. आइए जानते हैं भवन से जुड़ी कुछ खास बातें. 

भवन से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें

1. 8 मंजिलों का बना है भवन बेसमेंट 
2. भवन में बनाए गए तीन प्रमुख ब्लॉक 
3. मुख्य भवन के बीच में एक ओपन स्पेस 
4. 4 एकड़ में फैला हुआ है भवन का कैंपस
5. 27 मीटर है बीच की 8 मंजिला इमारत की ऊंचाई
6. आसपास के दो ब्लॉक 4 मंजिला यानी (12 मीटर) है

वर्तमान में, नगर निगम का मुख्यालय 10 अलग-अलग जगहों पर बंटा हुआ है. इससे लोगों को अपने काम के लिए कई दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं. नया मुख्यालय शुरू होने के बाद सभी कार्यालय एक ही जगह पर आ जाएंगे, जिससे नागरिकों को काफी सुविधा मिलेगी. 

मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

महापौर मालती राय ने जानकारी देते हुए बताया कि फिनिशिंग का काम पूरा होते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उद्घाटन के लिए समय मांगा जाएगा. उम्मीद है कि अक्टूबर में ही इसका उद्घाटन कर इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

