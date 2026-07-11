Home > देश > हर की पैड़ी से गायब हुई ‘भंडारा कर दो बाबूजी’ की आवाज, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली ‘भंडारा किंग’ की लाश

हर की पैड़ी से गायब हुई ‘भंडारा कर दो बाबूजी’ की आवाज, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली ‘भंडारा किंग’ की लाश

हरिद्वार में हर की पौड़ी पर एक आवाज सुनाई दिया करती थी, जिसमें कहा जाता था 'भंडारा करा दो बाबूजी', ये आवाज थी भंडारा किंग रमाशंकर गुप्ता की. अब ये आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है. भंडारा किंग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है.

By: Deepika Pandey | Published: July 11, 2026 1:41:19 PM IST

भंडारा किंग की मौत
भंडारा किंग की मौत


Bhandara King Death: आज हरिद्वार की पवित्र फिजाओं में एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, जिसे सुनते ही न जाने कितने श्रद्धालु जरूरतमंदों के लिए भंडारा कराने को प्रेरित हो जाते थे. वो आवाज थी ‘भंडारा करा दो बाबूजी’ ये मासूम और अपनापन भरी पुकार लगाने वाले रमाशंकर गुप्ता, जिन्हें लोग प्यार से ‘भंडारा किंग’ कहते थे, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे. हर की पौड़ी आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए उनकी आवाज आस्था, सेवा और दान की एक अनोखी पहचान बन चुकी थी. अब वही शिवसेतु, जहां कभी उनकी पुकार गूंजती थी, उन्हें हमेशा के लिए खो देने का गवाह बन गया.

रमाशंकर गुप्ता सोशल मीडिया पर ‘भंडारा किंग’ के नाम से मशहूर थे. उनके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे और उनकी अनोखी अपील ने उन्हें इंटरनेट की दुनिया में भी अलग पहचान दिलाई. कई श्रद्धालु सिर्फ उनकी बात सुनकर भंडारा कराने के लिए तैयार हो जाते थे.

You Might Be Interested In

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव

जानकारी के अनुसार, ‘भंडारा किंग’ रमाशंकर गुप्ता का शव गुरुवार को हर की पौड़ी क्षेत्र स्थित एक सार्वजनिक शौचालय से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. उनके शव को  जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. फिलहाल पुलिस उनके परिजनों की तलाश कर रही है. अधिकारियों ने कहा था कि अगर 72 घंटे के अंदर कोई वारिस सामने नहीं आता है, तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. साथ ही पुलिस मौत के कारणों का भी पता कर रही है.

भंडारे की करते थे अपील

हर की पौड़ी पर हर दिन देशभर से आने वाले श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करने के साथ दान-पुण्य भी करते हैं. इसी दौरान रमाशंकर गुप्ता श्रद्धालुओं से साधु-संतों और जरूरतमंदों के लिए भंडारा कराने की अपील करते थे. उनकी सादगी, विनम्रता और “भंडारा करा दो बाबूजी” कहने का अंदाज इतना अलग था कि लोग उन्हें सुनते ही रुक जाते थे. धीरे-धीरे उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और देखते ही देखते वह ‘भंडारा किंग’ के नाम से पूरे देश में पहचाने जाने लगे.

ऐसे मिली थी ‘भंडारा किंग’ की पहचान

कुछ समय पहले हरिद्वार से वायरल हुए एक वीडियो में रमाशंकर गुप्ता श्रद्धालुओं से कहते नजर आए थे कि महज 100 रुपये में 5 और 200 रुपये में 11 साधु-संतों को ताजा भोजन कराया जा सकता है. वो बड़े अपनेपन से कहते थे कि उनके हाथ का बना खाना मिलेगा, जिसमें रोटी और दाल मखनी शामिल है. वीडियो में यह भी दावा किया गया था कि वह उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले हैं. उनकी यही सरल अपील और सेवा का भाव लोगों के दिलों को छू गया और सोशल मीडिया ने उन्हें ‘भंडारा किंग’ बना दिया.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता...

July 10, 2026

ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान

July 10, 2026

10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्में

July 10, 2026

फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?

July 10, 2026

डाइट में शामिल करें ये फ्रूट, प्रोटीन की कमी करेंगे...

July 10, 2026

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026
हर की पैड़ी से गायब हुई ‘भंडारा कर दो बाबूजी’ की आवाज, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली ‘भंडारा किंग’ की लाश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हर की पैड़ी से गायब हुई ‘भंडारा कर दो बाबूजी’ की आवाज, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली ‘भंडारा किंग’ की लाश
हर की पैड़ी से गायब हुई ‘भंडारा कर दो बाबूजी’ की आवाज, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली ‘भंडारा किंग’ की लाश
हर की पैड़ी से गायब हुई ‘भंडारा कर दो बाबूजी’ की आवाज, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली ‘भंडारा किंग’ की लाश
हर की पैड़ी से गायब हुई ‘भंडारा कर दो बाबूजी’ की आवाज, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली ‘भंडारा किंग’ की लाश