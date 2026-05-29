Home > देश > ‘भाई’ बनकर घर आता था पार्षद, फिर बेटी को ले जाकर कराया गंदा काम? मां के आरोप से हड़कंप

‘भाई’ बनकर घर आता था पार्षद, फिर बेटी को ले जाकर कराया गंदा काम? मां के आरोप से हड़कंप

Meerut: पूरी घटना मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में हुई. खत्ता रोड इलाके में रहने वाली एक महिला ने SSP ऑफिस जाकर पुलिस से शिकायत की. महिला ने बताया कि उसकी 22 साल की बेटी की शादी 17 अप्रैल, 2026 को गाजियाबाद के मोदीनगर में हुई थी.

By: Divyanshi Singh | Published: May 29, 2026 4:18:14 PM IST

हैरान कर देगी ससुराल से गायब दुल्हन की कहानी
हैरान कर देगी ससुराल से गायब दुल्हन की कहानी


Meerut: मेरठ से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. आरोप इतने गंभीर हैं कि पुलिस ने तुरंत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. एक महिला का आरोप है कि उसकी बेटी को उसका पार्षद पति ससुराल से बहला-फुसलाकर ले गया और फिर उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया. इस मामले में महिला के एक वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया. महिला शादीशुदा थी और शादी के बाद ससुराल से गायब हो गई थी.

अब जो वीडियो सामने आया है, उसमें कथित तौर पर महिला 500 रुपये के नोटों की गड्डियों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई दिख रही है. इस बीच, महिला का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दावा कर रही है कि वह अपनी मर्जी से ससुराल गई थी.

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ब्रह्मपुरी थाना इलाके में हुई घटना

पूरी घटना मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में हुई. खत्ता रोड इलाके में रहने वाली एक महिला ने SSP ऑफिस जाकर पुलिस से शिकायत की. महिला ने बताया कि उसकी 22 साल की बेटी की शादी 17 अप्रैल, 2026 को गाजियाबाद के मोदीनगर में हुई थी.

वार्ड काउंसलर है पति

महिला का कहना है कि उसका पति जो एक वार्ड काउंसलर है अक्सर उनके घर आता-जाता था. वह उसे भाई मानती थी. हालांकि उसका आरोप है कि हाजी अफजल की नज़र उसकी बेटी पर थी. महिला का दावा है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद हाजी अफजल उसे ससुराल से ले गया.

फिर परिवार को बताया गया कि लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और PG में रह रही है. हालांकि महिला की मां के आरोप कहीं ज़्यादा गंभीर हैं. उनका कहना है कि आरोपी ने उनकी बेटी को प्रॉस्टिट्यूशन में धकेला. इसके अलावा, वह उसे अपने साथ राजस्थान भी ले जाता था. महिला का आरोप है कि उसकी बेटी के अकाउंट में बड़ी रकम भी ट्रांसफर की गई.

महिला ने पुलिस को कई वीडियो दिए हैं. इनमें कथित तौर पर महिला नोटों के बंडलों के साथ दिख रही है. उसका दावा है कि ये वीडियो राजस्थान के हैं जहां आरोपी उसे ले गया था.

हालांकि, कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है. महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही है कि उसने अपनी मर्ज़ी से ससुराल छोड़ा था. मेरठ पुलिस अभी दोनों पक्षों के दावों की जांच कर रही है.

सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, सिटी, विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस को कुछ वीडियो भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब बैंक ट्रांजैक्शन, वीडियो और महिला के बयान समेत पूरी घटना की जांच कर रही है.

Tags: Meerut
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