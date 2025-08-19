Bihar Chunav: देश के एकलौते मुख्यमंत्री, जिनके बेटे ने भारत को जिताया पहला विश्व कप, फिर सांसद बनकर रच दिया इतिहास

Kirti Azad: क्या आप जानते हैं कि देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं जिनके बेटे ने भारतीय क्रिकेट टीम की कैप पहनी? वनडे और टेस्ट क्रिकेट भी खेला। 1983 में कपिल देव की अगुवाई वाली टीम इंडिया को विश्व कप क्रिकेट का विजेता बनाने में उन्होंने खास भूमिका निभाई। बाद में वे तीन बार सांसद भी रहे। जिस राज्य के ये नेता मुख्यमंत्री थे, उसी राज्य के एक और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को आईपीएल टीम में रखा गया था। अब वे खुद एक दिग्गज नेता बन चुके हैं।

अब आपको बताते हैं कि वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। जवाब है बिहार राज्य। वही राज्य जहाँ इस समय चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं। माना जा रहा है कि इस राज्य में नवंबर के आसपास चुनाव होने वाले हैं। भारतीय टीम के जिस दिग्गज क्रिकेटर की बात हो रही है, उनके पिता इसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। हालाँकि, अब काफी समय बीत चुका है।

बिहार से उनका क्या नाता है?

उनका नाम भागवत झा आज़ाद था। वे साल 1989 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालाँकि, उनका कार्यकाल छोटा रहा। कांग्रेस पार्टी की सरकार में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन पार्टी में आंतरिक मतभेदों के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। उनके बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बने।

विश्व कप विजेता टीम के सदस्य

तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कीर्ति आज़ाद की। वह अपने समय के एक शानदार क्रिकेटर थे। वह 1983 की उस भारतीय टीम के सदस्य थे, जिसने पहली बार एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था। विश्व कप के सेमीफाइनल मैच को भारत के पक्ष में मोड़ने में भी उनका नाम लिया जाता है।

सेमीफाइनल मैच में उनकी वो गेंद

सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड के विरुद्ध था। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा यह मैच उनका सबसे यादगार मैच भी कहा जाता है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर इयान बॉथम एक खतरनाक बल्लेबाज़ थे। उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी। कपिल देव ने गेंद कीर्ति आज़ाद को थमाई। कीर्ति की गेंद घूम गई और बॉथम उस समय कैच आउट हो गए जब वह 33 रन बनाकर भारत के लिए सिरदर्द बन रहे थे। इंग्लैंड की टीम लड़खड़ा गई। भारत आसानी से जीत गया और फाइनल में पहुँच गया।

इसी तरह, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ मैच में, जब भारत 17 रन पर पाँच विकेट गंवाकर मुश्किल में था, उन्होंने कपिल देव का बखूबी साथ दिया, जिसमें कपिल देव ने नाबाद 175 रनों की पारी खेली। कीर्ति ने नाबाद 26 रन बनाकर उनका साथ दिया। भारत ने वह मैच फिर आसानी से जीत लिया।

अब तृणमूल कांग्रेस से सांसद

कीर्ति ने 7 टेस्ट और 25 एकदिवसीय मैच खेले। वह घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते थे। बेशक, कीर्ति के पिता बिहार के एक बड़े नेता थे, लेकिन उनकी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली में हुई। उन्होंने यहीं सेंट कोलंबस स्कूल और फिर सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने दिल्ली रणजी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। कीर्ति अब तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं।

