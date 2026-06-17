Bhagwant Mann Viral Video: सिख गुरुओं के साथ वीडियो में घटिया हरकत करता हुआ शख्स कौन? भगवंत मान या फिर कोई और…

Bhagwant Mann Video Fact Check: पंजाब के राजनीतिक गलियारों में तब हंगामा मच गया जब ऑनलाइन एक वीडियो सामने आया जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान सिख गुरुओं का अपमान करते हुए दिख रहे थे. वहीँ अब इस वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो भगवंत मान हैं या नहीं. हालांकि, AAP नेता का दावा है कि क्लिप में दिख रहा व्यक्ति वह नहीं हैं. मान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और राजनीतिक विरोधियों पर उन्हें बदनाम करने के लिए ‘झूठा प्रचार’ फैलाने का आरोप लगाया.

वायरल हुआ गंदा वीडियो

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटनाक्रम सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था, अकाल तख्त द्वारा इस विवादित क्लिप को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री को ‘गुरु-द्रोही’ (गुरु-विरोधी) और ‘खालसा पंथ विरोधी’ घोषित करने के एक दिन बाद हुआ है. सिख धर्मगुरुओं ने मान पर यह कहकर गुमराह करने का भी आरोप लगाया कि वीडियो AI-जनरेटेड (कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बना) था. अब वायरल हो रहे फुटेज में, जो किसी कमरे का लग रहा है, कथित तौर पर मुख्यमंत्री जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति शराब पीते और सिख गुरुओं की तस्वीरों पर शराब छिड़कते हुए दिखाई दे रहा है.

#WATCH | Punjab CM Bhagwant Mann says, “Recently, the ‘jathedar’ of Sri Akal Takht Sahib issued certain statements concerning me, based on a specific video, saying that the video is not AI-generated or doctored. When I was summoned to Akal Takht Sahib, I clarified that I do not… pic.twitter.com/0QoEpTSjTu — ANI (@ANI) June 16, 2026

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क्या बोले भगवंत मान

एक वीडियो संदेश में, मान ने साफ तौर पर इनकार किया कि क्लिप में दिख रहा व्यक्ति वह थे. उन्होंने कहा, “मैं इस वीडियो को पूरी तरह से खारिज करता हूं.” जनवरी में अकाल तख्त के सामने अपनी पिछली पेशी को याद करते हुए, मान ने कहा कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि फुटेज में दिख रहा व्यक्ति वह नहीं थे. उन्होंने कहा, “वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की लंबाई और शारीरिक बनावट मुझसे मेल नहीं खाती.” मान ने कहा, “लेकिन मुझे हैरानी है कि धार्मिक संस्थाओं के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर इस तरह का झूठा प्रचार कैसे कर रहे हैं.” सिख धर्मगुरुओं ने सिख समुदाय को मान से “नाता तोड़ने” का निर्देश भी दिया और राज्य के धार्मिक अपमान-विरोधी कानून के सिलसिले में पंजाब कैबिनेट के सदस्यों के साथ-साथ पंजाब के सभी सिख विधायकों (पार्टी से परे) को 29 जून को अकाल तख्त के सामने पेश होने के लिए बुलाया. उन्होंने आगे कहा, “वे मुझे बदनाम करने के लिए कीचड़ उछाल रहे हैं. क्योंकि मैं पानी, ‘गुरबानी’, खेती और युवाओं की सुरक्षा के लिए फैसले ले रहा हूं, जिसे वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते.”

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