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पंजाब में किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले, 26 साल पुराने KCC सिस्टम में भगवंत मान सरकार ने किया ऐतिहासिक बदलाव

Punjab KCC Scheme: सीएम भगवंत मान ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 26 साल पुराने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सिस्टम में अहम बदलाव किए हैं; उन्होंने न सिर्फ़ क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल भी कर दिया है.

By: Shristi S | Published: June 2, 2026 5:47:41 PM IST

भगवंत मान सरकार ने 26 साल पुराने किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम में किया ऐतिहासिक बदलाव
भगवंत मान सरकार ने 26 साल पुराने किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम में किया ऐतिहासिक बदलाव


Bhagwant Mann on Punjab KCC Scheme: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 26 साल पुराने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सिस्टम में अहम बदलाव किए हैं; उन्होंने न सिर्फ़ क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल भी कर दिया है.

उम्मीद है कि इस फ़ैसले से किसानों के लिए अपने खेती के खर्चों का प्रबंधन करना आसान हो जाएगा और यह भी माना जा रहा है कि इससे समय पर पैसे मिलने की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी.

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26 साल पुराने सिस्टम में बड़े बदलाव

पंजाब सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे KCC सिस्टम में अहम सुधार लागू किए हैं. लगभग 26 सालों से यह सिस्टम मोटे तौर पर एक ही तरीके से काम कर रहा था; लेकिन अब इसे आधुनिक जरूरतों के हिसाब से नया रूप दिया गया है. नतीजतन, अब किसान पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान और पारदर्शी तरीके से लोन ले सकेंगे.

सरकार ने अलग-अलग फसलों के लिए क्रेडिट लिमिट में बदलाव किया है. गेहूं की खेती के लिए, लिमिट ₹24,380 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति एकड़ कर दी गई है. वहीं, गन्ने की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए, उनकी क्रेडिट लिमिट ₹1 लाख प्रति एकड़ तय की गई है. इसके अलावा, सब्ज़ियों और बागवानी फ़सलों के लिए, लिमिट ₹32,000 से बढ़ाकर ₹1.57 लाख प्रति एकड़ कर दी गई है.

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अलग से प्रावधान

पहली बार, फ़सल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) को KCC सिस्टम के दायरे में लाया गया है. इस प्रावधान के तहत, किसानों को प्रति एकड़ ₹2,000 की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे वे फ़सल अवशेष को जलाने के बजाय उसके प्रबंधन के लिए बेहतर तरीके अपना सकेंगे. इस पहल को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर भी सराहा जा रहा है.

आधुनिक और व्यावसायिक रूप से फ़ायदेमंद फ़सलें जैसे ड्रैगन फ़्रूट, बांस, पॉप्लर और लेमनग्रास को पहली बार KCC योजना में शामिल किया गया है. इससे किसान अपनी पारंपरिक फ़सलों के साथ-साथ खेती के नए तरीके भी आसानी से अपना सकेंगे.

पूरा सिस्टम डिजिटल हुआ

सरकार ने KCC की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है. अब किसान ATM, UPI और दूसरी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करके आसानी से पैसे निकाल सकेंगे. इससे बैंकों में बार-बार जाने की जरूरत कम हो जाएगी, जिससे कीमती समय बचेगा.

किसानों को अब KCC के तहत एक बार में छह साल के लिए मंज़ूरी मिलेगी. इसके अलावा, उनकी क्रेडिट लिमिट हर साल बढ़ेगी. इससे किसानों को बार-बार दोबारा आवेदन करने की परेशानी से राहत मिलेगी और उनके लिए लंबे समय तक अपनी खेती की गतिविधियों की योजना बनाना आसान हो जाएगा.

Tags: Bhagwant MannFarmerspunjab
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