Home > देश > अपने ही मंत्रालय की योजना से मालामाल हो गए मंत्री भागीरथ चौधरी! खीरे की फार्म के लिए ली 99 लाख की सब्सिडी, खुद ही दी थी परियोजना को मंजूरी

अपने ही मंत्रालय की योजना से मालामाल हो गए मंत्री भागीरथ चौधरी! खीरे की फार्म के लिए ली 99 लाख की सब्सिडी, खुद ही दी थी परियोजना को मंजूरी

कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने खीरे की फार्म के लिए 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है. भागीरथ चौधरी उस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं जिसने उनकी राजस्थान स्थित बागवानी योजना परियोजना को मंजूरी दी थी.

By: Shivangi Shukla | Published: June 27, 2026 2:14:03 PM IST

भागीरथ चौधरी
भागीरथ चौधरी


हाल ही में राजस्थान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने खीरे की फार्म के लिए 99 लाख की सब्सिडी प्राप्त की है. और सबसे बड़ी बात ये है कि भागीरथ चौधरी उस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं जिसने उनकी राजस्थान स्थित बागवानी योजना परियोजना को मंजूरी दी थी. 

बता दें कि जिस योजना के तहत सब्सिडी ली गयी है वह पिछले वर्ष स्वीकृत की गई केवल 467 परियोजनाओं में से एक है. ऐसा माना जा रहा है कि योजना के बहाने मंत्री भागीरथ चौधरी अपना निजी हित साध रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है. 

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अपनी ही योजना से ले लिया लाभ 

मध्य राजस्थान के एक विशाल फार्म में पत्थर की दीवारें और कांटेदार तार एक बाग, कृत्रिम तालाबों और चार बड़े पॉलीहाउसों की रक्षा करते हैं. वहां एक सफेद साइनबोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा है: “राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त. लाभार्थी: श्री भागीरथ चौधरी. सब्सिडी राशि: 50% (99,60,000).” बता दें कि चौधरी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चला है कि उन्होंने तीन महीने पहले अपने ही मंत्रालय के तहत एक योजना के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त की थी, जिसे उस बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें वे पदेन उपाध्यक्ष हैं.

वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई थी योजना 

जानकारी के अनुसार चुनिंदा सब्जियों और फूलों की बड़े पैमाने पर लाभ कमाने के उद्देश्य से “वाणिज्यिक खेती” को बढ़ावा देने की योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत आती है, जिसे 2014-15 में शुरू किया गया था. इसका संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा किया जाता है, जो चौधरी के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन है. इस पहल के तहत शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर की खेती के साथ-साथ गुलाब, एंथुरियम और ऑर्किड सहित आठ प्रकार के फूलों की खेती के लिए परियोजना लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो प्रति परिवार 1 करोड़ रुपये तक सीमित है.

इस तरह से मंत्री भगीरथ चौधरी की 16,592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती की परियोजना, एनएचबी द्वारा 2025 में “बागवानी फसलों के उत्पादन और कटाई के बाद प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास” नामक योजना के तहत अनुमोदित 467 परियोजनाओं में से एक है. एनएचबी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इसकी गतिविधियों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होते हैं. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके पदेन उपाध्यक्ष के रूप में “कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री” का नाम दिया गया है, वहीं दिए गए ईमेल पते bagirath.choudhary@sansad.nic.in/ mosafwoffice@gmail.com हैं.

Tags: Agriculturecorruption news
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