Home > देश > पहले की शादी फिर किया सुसाइड, मरने से पहले मां को भेजा दर्दनाक वीडियो; पूरे राज्य में मचा हड़कंप

पहले की शादी फिर किया सुसाइड, मरने से पहले मां को भेजा दर्दनाक वीडियो; पूरे राज्य में मचा हड़कंप

Bhagalpur Suicide Case: रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने लड़की को अपने कमरे में बुलाया, जहाँ उन्होंने शादी कर ली. जब लड़की के घरवालों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद वह लड़का ज़हर ले आया और दोनों ने उसे खा लिया. इस घटना में लड़के की मौत हो गई, जबकि लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है. उसे मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में भर्ती कराया गया है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 16, 2026 2:20:53 PM IST

शादी के खिलाफ था परिवार तो कपल ने चुनी मौत
शादी के खिलाफ था परिवार तो कपल ने चुनी मौत


Bhagalpur Suicide Case: “सॉरी मम्मी-पापा, हम गलत कदम उठा रहे हैं. आपने हमारी शादी नहीं करवाई, इसलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था. लड़की के घरवालों ने शादी करने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इसलिए हम अपनी जान ले रहे हैं. मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना. सॉरी…” भागलपुर के कहलगांव में मरने से पहले नए शादीशुदा जोड़े ने यह दर्दनाक वीडियो रिकॉर्ड किया और अपनी मां को भेजा. कुछ ही देर बाद, प्यार के लिए शादी करने वाले कपल ने ज़हर खा लिया. इस घटना में युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी नई शादीशुदा पत्नी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है.

शादी के बाद खाया जहर

यह घटना कहलगांव थाना इलाके के शिवकुमारी पहाड़ इलाके में हुई. प्रेमी जोड़े ने शुक्रवार शाम करीब 4 बजे शादी के बाद ज़हर खा लिया. बताया जा रहा है कि वे पिछले एक साल से लव रिलेशनशिप में थे और रेगुलर फ़ोन पर बात करते थे. शुक्रवार को उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया.

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जान से मारने की धमकी

रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने लड़की को अपने कमरे में बुलाया जहां उन्होंने शादी कर ली. जब लड़की के घरवालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद वह लड़का जहर ले आया और दोनों ने उसे खा लिया. इस घटना में लड़के की मौत हो गई, जबकि लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है. उसे मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में भर्ती कराया गया है.

मृतक की पहचान अमडंडा थाना इलाके के अदलपुर निवासी सुभाष कुमार सिंह के बेटे लक्ष्मीकांत कुमार (20) के रूप में हुई है. लड़की की पहचान बांका जिले के रजौन थाना इलाके के जबरा गांव निवासी कुलदीप मंडल की बेटी अमृता कुमारी (18) के रूप में हुई है. खबरों के मुताबिक अमृता अदलपुर में अपने नाना नित्यानंद सिंह के घर रह रही थी. इसी दौरान उनका प्रेम संबंध गहरा हो गया.

डेढ़ साल से हमारा प्रेम संबंध था-अमृता कुमारी

अस्पताल में भर्ती अमृता कुमारी ने कहा “पिछले डेढ़ साल से हमारा प्रेम संबंध था. हमने शादी करने का फैसला किया. मेरे माता-पिता ने शादी करने पर जान से मारने की धमकी दी, इसलिए हमने ज़हर खा लिया.” मृतक के पिता सुभाष सिंह ने कहा “हम कपड़े बेचने का काम करते हैं. हमें चार महीने पहले से ही प्रेम-प्रसंग के बारे में पता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा. अगर वह शादी करके घर लौट आता, तो हम दोनों को अपना लेते, लेकिन हम उन्हें मरने नहीं देंगे.” घटना के बाद मां बेसुध है.

अमडंडा पुलिस स्टेशन चीफ विशाल कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के परिवार वालों से पूछताछ की गई है. लक्ष्मीकांत के दादा ने बताया कि यह घटना कहलगांव में शिवकुमारी हिल पर उनके घर पर हुई. परिवार से लिखित एप्लीकेशन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच में जुटी है.

Tags: Bhagalpur suicide casehome-hero-pos-2
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