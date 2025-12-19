युवराज सिंह-रॉबिन उथप्पा-सोनू सूद और उर्वशी रौतेला पर ED का बड़ा एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, क्या है पूरा मामला?

Betting App Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप ‘वन एक्स बेट’ मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस मामले में आरोपों के दायरे में आए कई नामी क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. ईडी ने कुल 7.93 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियां जब्त की हैं.

इन संपत्तियों के मालिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा जैसी नामी हस्तियां हैं.

युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच

ईडी ने सोनू सूद की 1 करोड़ रुपये, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये (वाईडब्ल्यूसी हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर), नेहा शर्मा की लगभग 1.26 करोड़ रुपये, रॉबिन उथप्पा की 8.26 लाख रुपये, अंकुश हाजरा की 47.20 लाख रुपये और उर्वशी रौतेला की मां मीरा रौतेला की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है.

इससे पहले ईडी ने कार्रवाई करते हुए शिखर धवन की कुल 4.55 करोड़ रुपये और सुरेश रैना की 6.64 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही जब्त कर चुकी है. इस तरह, अब तक इस मामले में करीब 7.93 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां ईडी ने अपने नियंत्रण में कर ली हैं.

बिना कानूनी अनुमति ऑनलाइन सट्टेबाजी का चल रहा था धंधा

बता दें कि मामला ‘वन एक्स बेट’ और इसके अन्य ब्रांड्स से जुड़ा है, जो भारत में बिना किसी कानूनी अनुमति के ऑनलाइन सट्टेबाजी का धंधा चला रहे थे. ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह ऐप भारत में अपने प्रचार के लिए कई मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल कर रहा था.

इन हस्तियों ने जान-बूझकर विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट डील की, जिससे अवैध कमाई को छिपाने का प्रयास किया गया. ईडी ने पाया कि वन एक्स बेट और उससे संबंधित ब्रांड सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो, प्रिंट मीडिया और अन्य माध्यमों से भारत में बेटिंग के लिए यूजर्स को आकर्षित कर रहे थे.

ईडी के मुताबिक इन प्लेटफॉर्म्स ने फर्जी और किराए के हजारों बैंक खाते बनाकर करोड़ों रुपये के लेन-देन किए. ईडी ने देश के प्रमुख चार पेमेंट गेटवे पर छापे मारे और 60 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज किया है.