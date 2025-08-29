निक्की के बाद बेंगलुरु की बहू पर अत्याचार, तंग आकर उठाया ऐसा कदम; सिर पीटते रह गए मां-बाप

Bengluru Dowry Case: बेंगलुरु के सुड्डागुंटेपाल्या में एक 27 साल की महिला ने अपने ससुराल वालों द्वारा कथित दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली। उसके पति को गुरुवार को उसे यह कदम उठाने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीँ मृतक शिल्पा पंचांगमठ की शादी 2022 में प्रवीण से हुई थी। पुलिस का कहना है कि, दोनों सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे और प्रवीण ने पानीपुरी का व्यवसाय शुरू करने के लिए अपनी नौकरी त्याग दी थी।

पैसों का बना रहे थे दबाव

वहीँ आपको बता दें, शिल्पा के माता-पिता ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 35 लाख रुपये खर्च किए थे और प्रवीण को दहेज के रूप में 150 ग्राम सोना भी दिया था। इतना ही नहीं, हाल ही में, जब शिल्पा के परिवार से 5 लाख रुपये की मांग की गई, तो दोनों में झगड़ा होने लगा और शिल्पा अपने मायके चली गई।

सास देती थी दूसरी बीवी की धमकी

बाद में, दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हुआ और शिल्पा अपने पति के घर वापस आ गई। हालाँकि, 26 अगस्त को उसने फांसी लगा ली। शिल्पा के माता-पिता के अनुसार, वह अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, शिल्पा के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी सास उसके रंग को लेकर उसे ताना मारती थी और यहाँ तक कि उसे अपने बेटे को छोड़ देने के लिए कहती थी ताकि उसे एक अच्छी दुल्हन मिल सके। पुलिस जाँच कर रही है।

