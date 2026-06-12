ड्राइवर लट्टू हो गया अपने ही मालिक की खूबसूरत पत्नी पर, इसके बाद अस्पताल में ही प्रेमी ने कर डाला कांड!

Bengaluru News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मार्च महीने में एक पूर्व सैनिक की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया है. शक होने पर स्थानीय पुलिस कई पहलू से पूर्वी सैनिक की हत्या की जांच कर रही थी. पूर्व सैनिक की खूबसूरत पत्नी और उसके प्रेमी का मोबाइल फोन सर्विलांस पर था. हत्यारोपियों को लगा कि पुलिस जांच में रुचि नहीं ले रही है तो दोनों लापरवाह हो गए. इसके बाद जांच पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया. बेंगलुरु से एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक पूर्व सैनिक की मार्च में हुई हत्या की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लिया है।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पूर्व सैनिक संदीप की पत्नी सुमा (40) का पुंडलिक डोम्बर से संबंध था. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. इसका पता जब संदीप को चला तो वह बहुत नाराज हुआ. उसने पत्नी सुमा की पिटाई भी कर दी. जब यह बात प्रेमी पुंडलिक डोम्बर को पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया. सुमा भी अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी और शादी करके अपने प्रेमी (26) पुंडलिक डोम्बर के साथ रहना चाहती थी. इसके चलते दोनों ने हत्या की साजिश रची.

2 करोड़ बीमा की रकम पर भी थी नजर!

आरोप है कि पत्नी सुमा की अपने पति के दो करोड़ रुपये के बीमा राशि पर भी नजर थी. यह बात जब पत्नी सुमा ने प्रेमी पुंडलिक डोम्बर को बताई तो दोनों ने हत्या कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है. यह भी जानकारी सामने आई है कि पत्नी सुमा का प्रेमी पुंडलिक पहले संदीप के साथ होटल बिजनेस में पार्टनर था. किसी वजह से होटल बंद होने के बाद वह परिवार का ड्राइवर बन गया.

डर ने कराया मर्डर

13 मार्च, 2026 को संदीप को गोकक तालुका के घटाप्रभा इलाके में बाइक दुर्घटना में मामूली चोटें आई थीं. अस्पताल में उसकी हालत सुधर रही थी, लेकिन 15 मार्च को उनकी अचानक मौत हो गई. पुलिस जांच के दौरान इस पर शक हुआ. पूछताछ में पत्नी सुमा और उसके प्रेमी पुंडलिक ने खुलासा किया कि उन्हें डर था कि संदीप के ठीक होने पर उनका अवैध संबंध सामने आ जाएंगे

महिला के गैर मर्द से संबंध से आईं कई बातें सामने

दोनों ने अस्पताल में संदीप की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि अस्पताल के लैब स्टाफ की मिलीभगत से सलाइन के जरिए कीटनाशक दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई. आरोपी पक्ष ने इसे हादसे का परिणाम बताने की कोशिश की. महिला के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के सबूत मिलने के बाद पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा. लंबी पूछताछ के बाद हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हुआ। कोर्ट की अनुमति के बाद गुरुवार को मृतक का शव कब्र से निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया.