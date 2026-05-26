Bengaluru Weather: बेंगलुरु में अगले 4 घंटे भारी, काले बादलों का डेरा; मौसम विभाग ने दी ओले गिरने की चेतावनी

Bengaluru Weather Today: बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से जारी उमस और भीषण गर्मी के बाद, आज यानी मंगलवार की शाम को मौसम करवट लेने वाला है. मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आज शहर के कई इलाकों में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर ओले (हाइलास्टॉर्म) भी गिर सकते हैं. मौसम पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक, शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे के बीच तेज बारिश और गरज-चमक के लिए हालात बिल्कुल तैयार हैं. इस दौरान चलने वाली तेज हवाएं इतनी जोरदार हो सकती हैं कि कई इलाकों में पेड़ गिरने, ट्रैफिक जाम होने और छिटपुट नुकसान की आशंका बढ़ गई है.

जलभराव और ट्रैफिक को लेकर अलर्ट

अनुमान लगाने वालों का कहना है कि अचानक होने वाली इस तेज बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर सकता है. खासकर उन जगहों पर जहां ड्रेनेज (निकासी) की व्यवस्था पहले से ही खराब है. ऐसे में जो लोग शाम के वक्त दफ्तर या किसी काम से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें बेहद सावधान रहने की सलाह दी गई है.

आखिर क्यों बदल रहा है मौसम?

यह बारिश दरअसल दक्षिण भारत में बन रहे प्री-मानसून (मानसून से पहले के) मौसम के पैटर्न का हिस्सा है। इस मौसम में दिनभर की तेज गर्मी और हवा में मौजूद नमी मिलकर वायुमंडल को अस्थिर कर देती हैं, जिससे अक्सर शाम के वक्त अचानक तेज आंधी और बारिश का माहौल बन जाता है.

बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों में भी रुक-रुक कर ऐसी बारिश हुई है, जिससे तपती गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल गई है. जरा सी देर की भारी बारिश में भी टेक हब की कई सड़कें समंदर बन जाती हैं, जिससे गाड़ी चलाने वालों और रोज आने-जाने वालों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है.

आज का सिस्टम क्यों है ज्यादा खतरनाक?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज का तूफान ज्यादा तगड़ा हो सकता है क्योंकि हवा में नमी, हवा की रफ्तार और वायुमंडलीय दबाव का ऐसा तालमेल बना है जो एक बड़े तूफान को न्योता देता है. भारी बारिश के साथ-साथ बेंगलुरु और उसके आस-पास के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी पूरी संभावना है. अच्छी बात यह है कि सूरज ढलने के बाद मौसम सुहाना हो जाएगा और तापमान में अच्छी-खासी गिरावट आएग. लेकिन ध्यान रहे, कुछ इलाकों में यह तूफान थोड़े समय के लिए काफी गंभीर रूप ले सकता है. दोपहर से ही आसमान में काले बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है. इसे देखकर साफ लग रहा है कि आज की शाम बेंगलुरु में बिजली की कड़कड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहत और झमाझम बारिश के नाम होने वाली है.