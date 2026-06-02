बेंगलुरु या वियतनाम, एक ही किराए में कहां मिलती है बेहतर लाइफस्टाइल और फ्लैट? वायरल वीडियो ने दिखाया सच

Bengaluru vs Vietnam rent comparison: भारत के बड़े शहरों में लगातार बढ़ते किराए और महंगे जीवन-यापन को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. अब एक ट्रैवल ब्लॉगर की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बहस को और तेज कर दिया है. ट्रैवल ब्लॉगर प्रणव दास ने बेंगलुरु और वियतनाम के तटीय शहर दा नांग (Da Nang) की तुलना करते हुए दावा किया है कि जिस रकम में बेंगलुरु में एक साधारण फ्लैट मिलना मुश्किल है, उसी बजट में विदेश में कहीं बेहतर जीवनशैली का आनंद लिया जा सकता है. उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर अलग-अलग राय दे रहे हैं.

35 हजार में बेंगलुरु में क्या मिलता है?

इंस्टाग्राम पर साझा की गई अपनी पोस्ट में प्रणव दास ने बेंगलुरु के रेंटल मार्केट की चुनौतियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो ₹35,000 महीने के किराए में इंदिरानगर या कोरमंगला जैसे लोकप्रिय इलाकों में एक 1BHK फ्लैट मिल सकता है. हालांकि इसके साथ कई अन्य परेशानियां भी जुड़ी होती हैं. उन्होंने बताया कि किरायेदारों को भारी-भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है और लगातार बढ़ते किराए का सामना करना पड़ता है. कई बार बुनियादी सुविधाएं भी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलतीं.

10 महीने का एडवांस और बढ़ता किराया बना परेशानी

प्रणव दास के अनुसार कई मकान मालिक फ्लैट देने से पहले 10 महीने तक का एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बेंगलुरु के प्रमुख इलाकों में किराया लगभग दोगुना हो गया है. उनका कहना है कि किराया तो बढ़ा है, लेकिन फ्लैट का आकार और सुविधाएं लगभग वैसी ही बनी हुई हैं. ऐसे में लोग पहले से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

दा नांग में उसी बजट में मिलती है अलग दुनिया

बेंगलुरु की तुलना में वियतनाम के दा नांग शहर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि लगभग ₹35,000 महीने के बजट में वहां एक स्टूडियो अपार्टमेंट आसानी से मिल सकता है. इतना ही नहीं, उस अपार्टमेंट के साथ समुद्र का खूबसूरत नजारा, रूफटॉप पूल और जिम जैसी सुविधाएं भी शामिल होती हैं. उनके अनुसार वहां रहने वाले लोगों को न तो भारी डिपॉजिट की चिंता होती है और न ही सीमित जगह में रहने की मजबूरी.

ट्रैफिक और सफर में नहीं बर्बाद होते घंटों

प्रणव दास ने अपनी पोस्ट में जीवनशैली के अंतर पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि कई भारतीय महानगरों में लोगों का बड़ा हिस्सा रोजाना ट्रैफिक में फंसकर निकल जाता है. उनके मुताबिक दा नांग में रहने वाले लोगों को सुबह कॉफी पीने से पहले ही घंटों ट्रैफिक में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता. इससे जीवन अपेक्षाकृत अधिक आरामदायक और संतुलित महसूस होता है.

सिर्फ घर की नहीं, पूरी लाइफस्टाइल की तुलना

ब्लॉगर का कहना है कि यह तुलना केवल किराए या घर के आकार तक सीमित नहीं है. असली मुद्दा उस जीवन स्तर का है जो किसी व्यक्ति को उसके खर्च के बदले मिलता है. उनके अनुसार दुनिया के कई शहरों में लोग उसी बजट में बेहतर सुविधाएं, कम तनाव और अधिक संतुलित जीवन जी रहे हैं, जबकि भारतीय महानगरों में बढ़ती लागत युवाओं पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है.

क्या सफलता की कीमत तंग जिंदगी है?

प्रणव दास ने अपनी पोस्ट में एक बड़ा सवाल भी उठाया. उन्होंने लिखा कि वर्षों से युवाओं को यह समझाया गया है कि करियर और सफलता हासिल करने के लिए शुरुआती वर्षों में कठिन परिस्थितियों में रहना सामान्य बात है. उन्होंने कहा कि कई युवा अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल आईटी पार्कों के आसपास छोटे और सीमित सुविधाओं वाले कमरों में बिताते हैं, क्योंकि उन्हें यही बताया जाता है कि बेहतर जीवन बाद में मिलेगा.

सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग ब्लॉगर की बातों से सहमत नजर आए और उन्होंने भारतीय महानगरों में बढ़ते किराए को बड़ी समस्या बताया.

वहीं कुछ लोगों का मानना है कि विदेश और भारत की तुलना केवल किराए के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि नौकरी, संस्कृति, परिवार और अन्य कई कारक भी जीवन के फैसलों को प्रभावित करते हैं.

महानगरों में बढ़ते किराए को लेकर उठते सवाल

पिछले कुछ वर्षों में मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में किराए में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है. सोशल मीडिया पर अक्सर लोग शिकायत करते दिखाई देते हैं कि उनकी आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ किराया चुकाने में ही खर्च हो जाता है. ऐसे में प्रणव दास की यह पोस्ट एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ले आई है कि आखिर बेहतर जीवनशैली और किफायती आवास के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए.