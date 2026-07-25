जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल आज दुनिया को बेहतर बनाने, पढ़ाई करने या नई तकनीक सीखने के लिए किया जा रहा है, अगर कोई उसका इस्तेमाल खौफनाक साजिश रचने के लिए करने लगे तो क्या होगा? बेंगलुरु से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में एक शख्स ने लगभग पूरे परिवार को खत्म करने के लिए Google Gemini (AT Chatbot) से इंटरनेट पर ऐसी-ऐसी खौफनाक जानकारियां निकालीं, जो किसी भी सामान्य इंसान की रूह कंपा दें. आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा कैसे हुआ?

AI से खौफनाक साजिश की सलाह ले रहा था कातिल

बेंगलुरु के केआर पुरम स्थित अपार्टमेंट में लिव-इन पार्टनर श्वेता के माता-पिता और छोटी बहन की मौत के सिलसिले में आरोपी केनेथ और श्वेता को गिरफ्तार कर लिया गया है. शुरुआती जांच से पता चला कि यह घटना लगभग 50 लाख रुपये के बकाया लोन को लेकर विवाद था. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने से पहले गूगल जेमिनी का इस्तेमाल करके कई ‘हाइपोथेटिकल सिचुएशंस’ (कल्पनिक स्थितियां) बनाई थीं. आरोपी ने एआई से चैट करके सर्च किया था कि-

किसी को स्लो पॉइजन कैसे दिया जाता है? हथियारों के बारे में जानकारी और हमले के तरीके. बिना मोबाइल फोन के कैसे रह सकते हैं ताकि पुलिस ट्रैक न कर सके? हत्या के बाद लाश को कैसे जलाया जाए? रसायनों का उपयोग करके खून के धब्बे कैसे हटाएं?

पुलिस का मानना है कि आरोपी ने सिर्फ हत्याा की प्लानिंग ही नहीं की थी, बल्कि सबूत मिटाने के लिए एक खौफनाक फैक्ट्री जैसी तैयारी भी कर रखी थी. आरोपी का सपना था कि वह एक क्लाउड किचन खोलेगा. इसके लिए उसने बाकायदा भट्टी (Furnace) और एक बड़ा टैंक मंगवाकर सेट भी कर लिया था. पुलिस का मानना है कि इस भट्टी का इस्तेमाल वह मर्डर के बाद लाशों को ठिकाने लगाने के लिए करने वाला था.

ऐसे दिया गया खूनी खेल को अंजाम

व्हाइटफील्ड डिवीजन के डीसीपी सैदुलु अदावत ने एनडीटीवी को पूरी वारदात का खौफनाक सीक्वेंस बताया. उन्होंने बताया कि सबसे पहले आरोपी ने लिव-इन पार्टनर की मां को शिकार बनाया. जब चीख-पुकार मची तो फिर बीच-बचाव करने आए पिता पर भी ताबड़तोड़ चाकू बरसा दिए. जब बहन ने शोर मचाया तो आरोपी ने उस पर भी चाक चला दिया, जिससे वो गिर पड़ी. हालांकि, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पिता ने किसी तरह नीचे भागकर जान बचाने की कोशिश की थी.

पार्टनर भी थी साजिश में शामिल?

इस खौफनाक वारदात में आरोपी की लिव-इन पार्टनर श्वेता की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. पुलिस का कहना है कि वह इस पूरी साजिश से पूरी तरह वाकिफ थी. उसे पता था कि क्या होने वाला है. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पैसों की तंगी और लिव-इन पार्टनर की फैमिली के लगातार प्रैशर के चलते उसने इस खौफनाक कदम को उठाया. लिव-इन पार्टनर श्वेता भी अपने परिवार के पास नहीं लौटना चाहती थी और उनसे नफरत करती थी.

पुलिस की कार्रवाई जारी

इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाइल, लैपटॉप आदि) जब्त कर उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. पुलिस अब गूगल से कानूनी प्रक्रिया के जरिए आरोपी की सर्च हिस्ट्री और चैट्स का पूरा रिकॉर्ड मांगने की तैयारी में जुटी है, ताकि इस खौफनाक अपराध के हर एक पन्ने से पर्दा उठाया जा सके.

ये भी पढ़ें:-कांड को पूरे 3 दिन हो चुके थे, अपनों ने मुंह मोड़ लिया था… फिर हुआ कुछ ऐसा कि पड़ोसी भी नहीं सह पाए, बुलानी पड़ गई पुलिस!