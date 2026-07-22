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पहले AI से लिए आइडिया, फिर परिवार का किया खात्मा; 50 लाख रुपये के विवाद ने उजाड़ दिया परिवार

Bengaluru Triple Murder Case: बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. आरोप है कि बेटी और उसके लिव-इन पार्टनर ने AI की मदद से हत्या की योजना बनाई. जानें पूरा मामला.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 22, 2026 4:20:06 PM IST

पहले AI से लिए आइडिया, फिर परिवार का किया खात्मा
पहले AI से लिए आइडिया, फिर परिवार का किया खात्मा


Bengaluru Triple Murder Case: बेंगलुरु के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस की जांच में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पुलिस के मुताबिक, 24 वर्षीय युवती ने अपने लिव-इन पार्टनर के साथ मिलकर करीब छह महीने तक हत्या की पूरी योजना तैयार की. जांच में सामने आया कि दोनों ने कथित तौर पर AI टूल से बार-बार सवाल पूछकर हत्या करने, सबूत मिटाने और पुलिस से बचने के तरीके तलाशे. इसके बाद मां, पिता और छोटी बहन की हत्या कर दी गई.
 
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी युवती श्वेता और उसका साथी केनेथ लंबे समय से इस वारदात की तैयारी कर रहे थे. दोनों तकनीकी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्होंने इंटरनेट और AI टूल्स का इस्तेमाल कर अलग-अलग जानकारियां जुटाईं. पुलिस का दावा है कि हत्या की योजना अचानक नहीं बनी, बल्कि महीनों तक इसकी तैयारी की गई.

50 लाख रुपये बने रिश्तों के टूटने की वजह

जांच में सामने आया कि श्वेता की नौकरी छूटने के बाद उसकी मां ने उसे करीब 50 लाख रुपये दिए थे. पुलिस के मुताबिक, यह रकम उसने अपने लिव-इन पार्टनर पर खर्च कर दी. बाद में उसे डर था कि मां पैसे वापस मांग सकती हैं. इसी विवाद के बाद उसने परिवार को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

एक-एक कर परिवार के तीनों लोगों को बुलाया

22 जून को सबसे पहले श्वेता ने अपनी मां को मिलने के बहाने फ्लैट पर बुलाया. आरोप है कि वहां पहले से मौजूद केनेथ के साथ मिलकर उसने मां पर चाकू से कई वार किए. इसके बाद पिता और छोटी बहन को भी अलग-अलग बहाने से बुलाया गया और उन पर भी हमला कर दिया गया.पुलिस के अनुसार, हमले के बाद दोनों को लगा कि तीनों की मौत हो चुकी है. इसके बाद वे फ्लैट छोड़कर वहां से निकल गए.

पिता की आखिरी गवाही बनी सबसे बड़ा सबूत

इस पूरी वारदात में सबसे अहम मोड़ तब आया, जब गंभीर रूप से घायल पिता किसी तरह घर से बाहर निकलने में सफल रहे. पड़ोसियों ने उन्हें देखकर पुलिस को सूचना दी. अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने पुलिस को बताया कि उन पर हमला उनकी बेटी और उसके साथी ने किया है.बाद में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई, लेकिन उनका बयान जांच का सबसे अहम आधार बन गया.

AI से पूछे थे ऐसे सवाल

पुलिस जांच में जब आरोपियों के लैपटॉप और डिजिटल डिवाइस खंगाले गए तो कई चौंकाने वाली सर्च हिस्ट्री सामने आई. जांच एजेंसियों के मुताबिक, दोनों ने कथित तौर पर AI टूल से ऐसे सवाल पूछे थे.
  • एक साथ कई लोगों की हत्या कैसे की जा सकती है?
  •  खून के निशान कैसे मिटाए जा सकते हैं?
  •  शव को पैक करने का तरीका क्या है?
  •  पुलिस जांच से कैसे बचा जाए?
  •  कौन-से उपकरण सबूत नष्ट करने में मदद कर सकते हैं?
इन्हीं डिजिटल रिकॉर्ड्स को पुलिस अब अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के तौर पर देख रही है.

वारदात के बाद शहर छोड़कर भाग निकले

हत्या के बाद दोनों आरोपी पहले बाइक से बेंगलुरु के अलग-अलग इलाकों में घूमते रहे. इसके बाद वे अलग-अलग बसों से पुडुचेरी पहुंच गए. पुलिस ने तकनीकी निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया.पूछताछ के दौरान श्वेता ने अपनी मां के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद और पारिवारिक तनाव का जिक्र किया. वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

क्या AI पर भी हो सकता है मुकदमा?

इस मामले में AI की भूमिका चर्चा का विषय जरूर बनी है, लेकिन मौजूदा भारतीय कानून के तहत किसी AI टूल पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. कानून के अनुसार अपराध की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है जिसने उसकी योजना बनाई या उसे अंजाम दिया.हालांकि, यदि किसी अपराध में AI या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ हो, तो जांच एजेंसियां संबंधित रिकॉर्ड, लॉग और तकनीकी जानकारी जुटाकर उसे साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं.

Tags: AI Murder CaseBengaluru Triple Murderkarnataka crimeKennethShweta Case
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