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Bengaluru Triple Murder: आखिर ऐसा क्या हुआ बॉयफ्रेंड से करवा दिया मम्मी-पापा और बहन का कत्ल

Bengaluru Crime: बेंगलुरु में बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 55 वर्षीय पिता, मां और बेटी को मार डाला. इसके बाद दोनों फरार चल रहे हैं.

By: JP Yadav | Published: June 24, 2026 12:36:18 PM IST

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Bengaluru Crime News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर परिवार के 3 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी. इनमें पिता सोमशेखर, मां मुथुलक्ष्मी और बेटी सुप्रिया शामिल हैं. 3 हत्याओं को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गई. केआर पुरम पुलिस तकनीकी सुरागों के आधार पर तमिलनाडु के अन्य संभावित जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है.
 
पूरा मामला सेगेहल्ली के डोमिनिक लेआउट स्थित साई ग्रीन अपार्टमेंट का है. यहां पर सोमवार (22 जून, 2026) की रात को  परिवार के तीन सदस्यों पिता सोमशेखर, मां मुथुलक्ष्मी और बेटी सुप्रिया को श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ मिलकर मार डाला. अब तक मिली जानकारी के अनुसार, श्वेता और केनेथ क्लासमेट रह चुके हैं. दोनों ने न्यू होराइजन कॉलेज से साथ में बीटेक किया है. इसके साथ ही  दोनों एक प्राइवेट कंपनी में टेक प्रोफेशनल के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे. फिलहाल दोनों वर्क फ्रॉम होम थे. काफी समय से यह कपल लिव-इन रिलेशनशिप में अलग जगह पर रह रहा था. इसके बाद उन्होंने दो महीने पहले ही साई ग्रीन अपार्टमेंट में किराए पर घर लिया था.

क्यों की हत्या?

रविवार (21 जून, 2026) को श्वेता को उसकी मां मुथुलक्ष्मी ने घर पर मिलने के लिए बुलाया था.  इस दौरान मां बॉयफ्रेंड के साथ देखकर श्वेता पर नाराज हुईं. उन्होंने डांटा और समझाया भी. बताया जा रहा है कि  इससे नाराज होकर श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ मिलकर कथित तौर पर अपनी मां को चाकू के वार से मार डाला. इसके बाद अपने पिता और बहन को डिनर के लिए घर बुलाया. फिर साजिश के तहत चाकू मारकर उन दोनों की भी हत्या कर दी. फिर सोमवार रात बाइक से भाग गए.

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30-40 वार किए

बिदाराहल्ली के ईस्ट पॉइंट हॉस्पिटल में हुई पोस्टमार्टम जांच से खुलासा हुआ है कि श्वेता और उसके प्रेमी ने माता-पिता और बेटी पर 40 बार चाकू मारा गया था. श्वेता का बॉयफ्रेंड केनेथ मेदाहल्ली का रहने वाला है. उसके पिता जैकब एचएएल में इंजीनियर हैं. पता चला है कि  श्वेता ने एक बैंक से लगभग 30 लाख रुपये का लोन लिया था और वह इसकी मासिक किस्तें नहीं चुका पा रही थी. इसके चलते बैंक के नोटिस उसके पिता के मराठाहल्ली वाले घर पर भेजे गए थे. उसे मोबाइल पर लोन चुकाने के रिमाइंडर भी मिल रहे थे.  इसके चलते वह परेशान थी. 

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Tags: Bengaluru Crime
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