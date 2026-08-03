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Bengaluru Rent: 50% किराया बढ़ाया, एग्रीमेंट मांगा तो मिला घर खाली करने का नोटिस! सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Bengaluru Rent: बेंगलुरु के कारोबारी वसंत मारिमुथु ने आरोप लगाया है कि उनकी मकान मालकिन ने एक ही बार में 50 प्रतिशत किराया बढ़ाने की मांग की. जब उन्होंने नया रेंट एग्रीमेंट बनाने की बात कही तो उन्हें 30 दिन के भीतर मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया. सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल होने के बाद किराए में मनमानी, मकान मालिकों के अधिकार और किरायेदारों की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

By: Ranjana Sharma | Published: August 3, 2026 11:51:39 AM IST

एग्रीमेंट मांगा तो मकान मालकिन ने दिखा दिया बाहर का रास्ता
एग्रीमेंट मांगा तो मकान मालकिन ने दिखा दिया बाहर का रास्ता


Bengaluru Rent: बेंगलुरु में लगातार बढ़ते मकानों के किराए को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. आईटी प्रोफेशनल्स से लेकर कारोबारी और नौकरीपेशा लोग तक महंगे किराए से जूझ रहे हैं. इसी बीच शहर के एक अभिनेता और बिजनेसमैन ने अपनी मकान मालकिन पर मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने और विरोध करने पर घर खाली कराने का आरोप लगाया है. मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद किराए, मकान मालिकों के अधिकार और किरायेदारों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

50 फीसदी किराया बढ़ाने पर शुरू हुआ विवाद

‘तीस्त्रा लाइफस्टाइल’ के फाउंडर और सीईओ वसंत मारिमुथु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा कर बताया कि उनकी मकान मालकिन पिछले कई वर्षों से हर साल सामान्य 5 से 10 प्रतिशत की बजाय कहीं अधिक किराया बढ़ाती रही हैं. लेकिन इस बार उन्होंने एक ही बार में 50 प्रतिशत किराया बढ़ाने की मांग कर दी. वसंत के अनुसार, जब उन्होंने बढ़े हुए किराए को लेकर नया रेंट एग्रीमेंट तैयार करने की बात कही, तभी पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया.

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एग्रीमेंट की मांग के बाद मिला मकान खाली करने का नोटिस

वसंत मारिमुथु का आरोप है कि नए रेंट एग्रीमेंट की मांग करने के करीब एक सप्ताह बाद मकान मालकिन ने उनसे कहा कि उनकी बहन इस मकान में रहने आने वाली हैं. इसी वजह से उन्हें 30 दिनों के भीतर घर खाली करने के लिए कहा गया. वसंत पिछले पांच वर्षों से उसी मकान में रह रहे थे. उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद उन्हें अचानक मकान खाली करने का नोटिस दिया गया, जो पूरी तरह अनुचित है.

सोशल मीडिया पर छलका दर्द

वसंत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनकी मकान मालकिन हर बार तय सीमा से अधिक किराया बढ़ाती रही हैं. इस बार जब उन्होंने 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की और उन्होंने कानूनी रूप से नया रेंट एग्रीमेंट बनाने की बात कही, तो कुछ ही दिनों बाद उन्हें मकान खाली करने के लिए कह दिया गया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि “वाकई लालच की कोई सीमा नहीं होती. वसंत ने यह भी बताया कि मकान मालकिन का पूरा परिवार डॉक्टरों का है और आर्थिक रूप से काफी संपन्न माना जाता है. उनका कहना है कि ऐसे परिवार से इस तरह का व्यवहार उन्हें और भी ज्यादा निराश करने वाला लगा.

किसी ने बताया लालच तो किसी ने कहा कानूनी अधिकार

मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ यूजर्स ने मकान मालकिन के रवैये को अनुचित बताते हुए इसे लालच करार दिया. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि संपत्ति मालिक को अपनी संपत्ति के उपयोग का अधिकार होता है और यदि किरायानामा इसकी अनुमति देता है तो वह कानूनी रूप से ऐसा कर सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि हर व्यक्ति अपनी स्थिति का फायदा उठाता है. इस पर वसंत ने जवाब देते हुए कहा कि फायदा उठाना और किसी वादे के बाद अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करना दोनों अलग बातें हैं. उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के बीच में केवल 30 दिन का नोटिस देकर मकान खाली कराना नैतिक रूप से गलत है.

कानून और नैतिकता पर भी छिड़ी बहस

एक अन्य यूजर ने कानूनी पहलू की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि यदि किरायानामा यह अनुमति देता है कि मकान मालिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए 30 दिन का नोटिस देकर मकान खाली करा सकता है, तो कानूनी रूप से इसमें कोई समस्या नहीं है. हालांकि, यूजर ने यह भी माना कि 50 प्रतिशत किराया बढ़ाना सामान्य नहीं माना जा सकता. इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कानून और नैतिकता हमेशा एक-दूसरे के समान होते हैं, या दोनों के बीच अंतर हो सकता है.

बढ़ते किराए पर फिर शुरू हुई चर्चा

बेंगलुरु जैसे महानगरों में लगातार बढ़ते किराए को लेकर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोग किराए में भारी बढ़ोतरी, सीमित नोटिस अवधि और रेंट एग्रीमेंट की शर्तों को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं. वसंत मारिमुथु का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर किरायेदारों के अधिकार और मकान मालिकों की जिम्मेदारियों पर चर्चा तेज हो गई है.

Tags: bengaluru rent
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