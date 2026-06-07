Rainfall in Karnataka: 9 जून तक घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह चेतावनी, वरना हो जाएगी मुश्किल!

Bengaluru Traffic Alert: बेंगलुरु में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसे देखते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस ने शहर के लोगों को अलर्ट रहने और कुछ रास्तों पर जलभराव व ट्रैफिक जाम से बचने की सलाह दी है. यह चेतावनी कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के उस अनुमान के बाद आई है, जिसमें 7 जून से 9 जून 2026 के बीच शहर में भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

रविवार को जारी एक बयान में, ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों और आम राहगीरों से सफर के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर उन इलाकों में जो निचले हैं या जहां अक्सर पानी भर जाता है. लोगों से कहा गया है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश के दौरान जब तक जरूरी न हो, सफर करने से बचें और सड़कों के बदलते हालातों को लेकर सतर्क रहें.

एडवाइजरी के मुताबिक, अगले तीन दिनों में भारी बारिश के कारण बेंगलुरु के कई हिस्सों में रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है. सड़कों पर पानी भरने, लंबा जाम लगने और इसकी वजह से लोगों को देरी होने की पूरी आशंका है. प्रशासन ने ड्राइवरों से कहा है कि पानी भरे इलाकों में गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें और जलमग्न हो चुकी सड़कों को पार करने का जोखिम बिल्कुल न उठाए.

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि लोग पल-पल की जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यमों से जुड़े रहें. साथ ही, रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट्स, रूट डायवर्जन और इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए BTP ASTraM App का इस्तेमाल करें. विभाग के अनुसार, इस ऐप और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार अपडेट्स दिए जाएंगे ताकि लोग सुरक्षित तरीके से अपने सफर की प्लानिंग कर सकें.

एडवाइजरी के साथ जारी किए गए रेनफॉल फोरकास्ट मैप से पता चलता है कि इन तीन दिनों के दौरान बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट के अलग-अलग हिस्सों में कम या ज्यादा बारिश हो सकती है. शुरुआत में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, लेकिन मौसम का सिस्टम मजबूत होने पर कुछ इलाकों में बेहद तेज बौछारें पड़ सकती हैं.

यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब बेंगलुरु में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है. प्रशासन मौसम के मिजाज पर लगातार नजर रख रहा है ताकि सड़कों पर पानी जमा होने से खड़ी होने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके. अमूमन भारी बारिश के दौरान बेंगलुरु में रफ्तार थम जाती है, इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मौसम खराब होने से पहले ही यह एहतियाती एडवाइजरी जारी कर दी है.