Home > क्राइम > किसका बच्चा है? की लड़ाई में आधी रात को ही कर डाला कांड, पत्नी के थे गैरमर्द से संबंध; मिलकर ले ली मासूम की बलि!

किसका बच्चा है? की लड़ाई में आधी रात को ही कर डाला कांड, पत्नी के थे गैरमर्द से संबंध; मिलकर ले ली मासूम की बलि!

Bengaluru Child Murder Case : बेंगलुरु में 11 महीने के मासूम की मौत का ऐसा सनसनीखेज खुलासा, जिसने कर्नाटक के लोगों के होश उड़ दिए.

By: JP Yadav | Published: July 7, 2026 8:05:57 AM IST

किसका बच्चा है? की लड़ाई में आधी रात को ही कर डाला कांड, पत्नी के थे गैरमर्द से संबंध; मिलकर ले ली मासूम की बलि!
किसका बच्चा है? की लड़ाई में आधी रात को ही कर डाला कांड, पत्नी के थे गैरमर्द से संबंध; मिलकर ले ली मासूम की बलि!


Bengaluru Child Murder Case : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अवलाहल्ली थाना इलाके में पिछले दिनों 11 महीने के मासूम की मौत के मामले में नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. शुरुआत में कहा जा रहा था कि बिस्तर से गिरने से बच्ची की मौत हुई है, लेकिन खुलासा हुआ है कि मासूम को माता-पिता ने मिलकर मारा है. पोस्‍टमार्टम र‍िपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा होने के बाद इस मामले में पुल‍िस ने बच्‍चे के माता-प‍िता पर केस दर्ज कर लिया है. 

पूरा मामला किटागनूर गांव का है. यहां पर 9 जून, 2026 को 11 महीने की मासूम रेणुका की मौत की संद‍िग्‍ध हालात में मौत हो गई थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मासूम के पिता शेकप्पा ने शुरुआत में जानकारी दी थी कि पत्नी विजयलक्ष्मी बच्चे को दूध पिलाने के दौरान सो गई थीं. इसके बाद मासूम बिस्तर से नीचे गिर गई. इसके बाद उसे तुरंत ईस्ट पॉइंट अस्पताल ले जाया गया.

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यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट (UDR) दर्ज की और मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. इसके बाद पुल‍िस ने इस मामले में बच्चे के पिता और मां के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज कर पि‍ता शेकप्पा को ग‍िरफ्तार कर ल‍िया है, जबक‍ि आरोपी मां विजयलक्ष्मी फरार है.

शरीर के अंदरूनी हिस्सों में आई थी चोट

पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि मासूम के शरीर पर कई चोटों लगी थीं. चेहरे, छाती, पैरों और प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोटें थीं.  पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि बेड की ऊंचाई सिर्फ 2 फीट थी. ऐसे में इतनी कम ऊंचाई से गिरने पर मासूम को ऐसी चोटें नहीं आ सकतीं. जब सख्ती की गई तो पिता शेकप्पा ने हत्या का खुलासा कर दिया.  

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पति-पत्नी में थी अनबन

पुलिस की जानकारी दी गई कि पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थी, बल्कि अक्सर झगड़े होते थे. पूछताछ में पता चला कि विजयलक्ष्मी का एक पड़ोसी के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर था. हैरत की बात यह है कि वह अपने बच्चे से भी प्‍यार नहीं करती थी. 

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मां ने मारी मासूम को लात पिता ने पटका जमीन पर

आरोप है कि 9 जून, 2026 की दोपहर को जब शेकप्पा लंच के लिए घर लौटा, तो उसका पत्नी विजयलक्ष्मी से उसका झगड़ा हो गया. मिली जानकारी के मुताबिक, झगड़े के दौरान विजयलक्ष्मी ने रोते हुए बच्चे को लात मारी, इसके बाद शेकप्पा ने गुस्से में आकर बच्चे को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया.  इसके चलते कई अंदरूनी चोटों के कारण और अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव और सांस लेने में आई दिक्कतों की वजह से बच्ची की मौत  हो हुई.  

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Tags: bengaluru
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