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Bengaluru News: पति करता था नाइट ड्यूटी, रात को प्रेमी को बुला लेती थी पत्नी; एक दिन दोनों को गलती पड़ गई भारी

Bengaluru News: बेंगलुरु में अवैध संबंधों के चलते खूबसूरत पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद शव को कचरे में डाल दिया.

By: JP Yadav | Published: June 3, 2026 6:12:41 PM IST

पत्नी रोज रात को बुलाती थी प्रेमी को घर, गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई; फिर हो गया बड़ा कांड!
पत्नी रोज रात को बुलाती थी प्रेमी को घर, गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई; फिर हो गया बड़ा कांड!


Bengaluru News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अवैध संबंधों में रोड़ा बनने वाला पति की हत्या का मामला सामने आया है. इंसानियत को शर्मसार करते हुए हत्या के बाद पत्नी ने शव को कचरे में फेंक दिया. पत्नी और उसके प्रेमी के बीच संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या की साजिश रच डाली. 

बेंगलुरु पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध करने पर जान गंवाने वाला अभिजीत पंडित अपनी पत्नी अर्चना के साथ बेंगलुरु शहर में किराये के घर में रहता था. अपने परिवार का पालन करने के लिए शहर में सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी करता था. वहीं, अर्चना भी परिवार को आर्थिक रूप से मदद करती थी. इसके लिए वह एक निजी कॉलेज में महिला सिक्युरिटी गार्ड थी. 

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नौकरी के दौरान बन गए संबंध

निजी कॉलेज में महिला सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी करने के दौरान अर्चना की मुलाकात परसुल पाल नाम के शख्स से हो गई.  कुछ मुलाकातों के बाद दोस्ती हुई फिर दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पति अभिजीत  जब नाइट ड्यूटी पर होता या किसी का से बाहर होता तो अर्चना अपने प्रेमी परसुल को घर बुलाती थी. वह जब भी मौका मिलता प्रेमी को बुलाकर अपने ही घर में पति की गैरमौजूदी में संबंध बनाती थी. 

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जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक, एक दिन पति अभिजीत रात को किसी काम से घर लौटा तो चौंक गया. घर में उसके ही कमरे में पति अर्चना अपने प्रेमी परसुल के साथ बिस्तर आपत्तिजनक हालत में मिली. अभिजीत ने इसका विरोध किया. इसके बाद अर्चना ने प्रेमी के साथ दूरी बना, लेकिन दोनों ने मिलकर अभिजीत की हत्या की साजिश रच डाली. 

कैसे की हत्या?

अवैध संबंध में बाधा बन रहे पति अभिजीत को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी अर्चना ने परसुल के साथ मिलकर पूरी साजिश रची. इसके तहत अभिजीत को सुनसान जगह पर शराब पार्टी के लिए बुलाया. यहां पहुंचने पर अर्चना ने ‘SORRY’ बोलते हुए अभिजीत को जमकर शराब पिलाई.

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जब अभिजीत नशे में धुत हो गया तो अर्चना और परसुल ने मिलकर उसके सिर पर रॉड से हमला कर दिया.  रॉड की चोट से अभिजीत की कुछ ही देर में मौत हो गई. अर्चना और परसुल ने अभिजीत के शव को पैक कर मोटरसाइकिल पर लादा और लिंगनहल्ली झील के किनारे कचरे में फेंक दिया. 

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Tags: Bengaluru news
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