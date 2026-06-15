Bengaluru Murder Case: जब वह घर पर नहीं होता तो कौन मिलता है उसकी गर्लफ्रेंड? सुबह होते ही खुल गया राज़

Bengaluru Murder Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से अवैध संबंध के शक में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि सिक्किम की रहने वाली 22 साल की युवती की उसके बॉयफ्रेंड ने बेंगलुरु में कथित तौर पर हत्या कर दी. बॉयफ्रेंड को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और से संबंध है. इसके बाद घर में बहस के दौरान गुस्साए बॉयफ्रेंड ने सोई के चाकू से अपनी गर्लफ्रेंड को गली घोंटकर हत्या कर दी. वहीं, पड़ोसियों के फोन करने पर पहुंची बेलंदूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की आगे की जांच शुरू कर दी है. गर्लफ्रेंड अति हंगमा सुब्बा की हत्या में आरोपी बॉयफ्रेंड पूर्बा लेपचा को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला रविवार (14 जून, 2026) का है. आरोपी बॉयफ्रेंड पूर्बा लेपचा को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड अति हंगमा सुब्बा का किसी और व्यक्ति के साथ संबंध है, जबकि वह दोनों काफी समय से रिलेशन में थे. यहां तक कि अति हंगमा सुब्बा के साथ शादी का मन भी बॉयफ्रेंड बना चुका था. कुछ महीने से बॉयफ्रेंड को शक था कि उसकी लिव पार्टनर के अवैध संबंध किसी अन्य शख्स से हैं.

पिछले कुछ दिनों की तरह ही रविवार (14 जून, 2026) को सुबह दोनों के बीच जमकर बहस हुई. बहस के दौरान गुस्साए बॉयफ्रेंड पूर्वा लेपचा ने कथित तौर पर रसोई के चाकू से अति हंगमा सुब्बा पर हमला बोले दिया. जब तक उसके गर्लफ्रेंड अति हंगमा सुब्बा कुछ समझ पाती बॉयफ्रेंड ने उसका गला रेत दिया. अधिक खून बहने से तत्काल उसकी मौत हो गई.

दार्जिलिंग का रहने वाला है आरोपी

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक महिला की पहचान अति हंगमा सुब्बा के तौर पर हुई. वह एक सैलून में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, जबकि हत्या का आरोपी दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) का रहने वाला पूर्बा लेपचा है. बॉयफ्रेंड बेंगलुरु के एक होटल में वेटर का काम करता है. वह कुछ समय से अति हंगमा सुब्बा के साथ बेंगलुरु में ही कमरा लेकर लिव इन रिलशनशिप में रहता था.

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एक महीने पहले ही बेंगलुरु पहुंचा था कपल

पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह कपल काफी पहले से ही रिलेशनशिप में था. इससे पहले दोनों किसी अन्य शहर में थे और करीब एक महीने पहले बेंगलुरु आए थे और कमरा लेकर डोड्डाकन्नाहल्ली में साथ रह रहे थे.

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