रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, बेंगलुरु-मुंबई के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन! जानें रेल मंत्री ने क्या कहा?

Bengaluru Mumbai Vande Bharat Sleeper Train: बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने संकेत दिए हैं कि लंबे समय से प्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द शुरू की जा सकती है. उन्होंने यह घोषणा बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान की. रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर रही है और राज्य की पुरानी मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है.

कर्नाटक के 61 स्टेशनों का होगा कायाकल्प

रेल मंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक के 61 रेलवे स्टेशनों का बड़े स्तर पर पुनर्विकास किया जा रहा है. इस परियोजना पर करीब 2,160 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इनमें से 9 स्टेशन पूरी तरह तैयार भी हो चुके हैं. प्रमुख परियोजनाओं में बेंगलुरु कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शामिल है, जिस पर लगभग 485 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. वहीं यशवंतपुर स्टेशन का आधुनिकीकरण 367 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

नई रेलवे लाइनों और इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर

रेल मंत्री के अनुसार, वर्ष 2014 के बाद से कर्नाटक में लगभग 1,750 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं. इसके साथ ही हसन-मंगलुरु रेलवे सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य भी पूरा हो चुका है और फिलहाल ट्रायल चल रहे हैं. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से राज्य में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रा समय में भी कमी आएगी. तटीय क्षेत्रों में रेल नेटवर्क बेहतर होने से व्यापार और पर्यटन को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.

बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे प्रोजेक्ट में तेजी

बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना पर भी तेजी से काम जारी है. रेल मंत्री ने बताया कि बैयप्पनहल्ली-चिक्कबनवारा और हीलालिगे-राजनुकुंटे कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है. वहीं केएसआर बेंगलुरु-देवनहल्ली कॉरिडोर को राज्य सरकार और रेलवे दोनों से मंजूरी मिल गई है.

इसके अलावा केंगेरी-व्हाइटफील्ड कॉरिडोर को हाल ही में स्वीकृति मिली है. यह नेटवर्क शहर के प्रमुख इलाकों जैसे केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मराठाहल्ली और हेब्बल को जोड़ने में मदद करेगा.

कर्नाटक में बढ़ रहा वंदे भारत नेटवर्क

फिलहाल कर्नाटक में वंदे भारत ट्रेनों की 12 जोड़ियां संचालित हो रही हैं. रेल मंत्री ने बताया कि बेंगलुरु-मंगलुरु रूट पर परीक्षण जारी है और इससे मडगांव तक रेल संपर्क बेहतर होने की संभावना है. अगर बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होती है, तो यह दोनों महानगरों के बीच यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आरामदायक और आधुनिक बना सकती है.

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