Home > क्राइम > मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा’…शादी से इनकार करते ही बौखलाया आशिक, युवती पर चाकू से किए कई वार

मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा’…शादी से इनकार करते ही बौखलाया आशिक, युवती पर चाकू से किए कई वार

Bengaluru crime: बेंगलुरु के वर्थुर इलाके में एक युवक ने शादी से इनकार और रिश्ता टूटने की नाराजगी में अपनी पूर्व प्रेमिका के घर पहुंचकर उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि उसने पहले युवती के दो छोटे भाइयों को कमरे में बंद किया और फिर युवती पर कई वार किए. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युवती ने खुद को बचाया और बाहर निकलकर मदद मांगी. बाद में आरोपी ने भी अपनी गर्दन पर चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की. दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 10, 2026 6:46:10 PM IST

युवती पर चाकू से हमला कर किया घायल
युवती पर चाकू से हमला कर किया घायल


Bengaluru crime: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एकतरफा जुनून और असफल प्रेम संबंध का खौफनाक मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज होकर उसके घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि उसने पहले युवती के दो छोटे भाइयों को कमरे में बंद किया और फिर युवती पर चाकू से कई वार किए. वारदात के बाद आरोपी ने खुद की गर्दन पर भी चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की. फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

रिश्ता टूटा तो बढ़ने लगी नाराजगी

यह घटना गुरुवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे बेंगलुरु के वर्थुर इलाके स्थित रामागोंडनहल्ली में हुई. पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान बंदे नवाज के रूप में हुई है, जो पेशे से ड्राइवर है. घायल युवती की उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों एक निजी स्कूल में साथ पढ़ते थे और पिछले करीब तीन वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध था, लेकिन बाद में उनका रिश्ता खत्म हो गया था.

शादी कहीं और तय हुई तो भड़क गया युवक

पुलिस का कहना है कि युवती के परिवार ने हाल ही में उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से तय कर दी थी. बताया जा रहा है कि इसी बात से आरोपी नाराज था और उसने युवती पर हमला करने की योजना बनाई. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या आरोपी लंबे समय से इस वारदात की तैयारी कर रहा था.

घर में घुसते ही पहले भाइयों को किया बंद

घटना के समय युवती के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे. इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी सीधे घर में पहुंच गया. पुलिस के अनुसार, उसने सबसे पहले युवती के दो छोटे भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि कोई बीच-बचाव न कर सके. इसके बाद वह हॉल में पहुंचा, जहां युवती मौजूद थी.

चाकू से किए कई वार

कमरे में पहुंचने के बाद आरोपी ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार, युवती की गर्दन, हाथ, हथेलियों, पसलियों और जांघों पर कई वार किए गए. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई. हालांकि गंभीर चोटों के बावजूद युवती ने साहस नहीं खोया और खुद को बचाने की कोशिश करती रही.

जख्मी हालत में घर से बाहर भागी युवती

हमले के दौरान युवती किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलने में सफल रही. वह घायल अवस्था में घर से बाहर भागी और जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी. उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति को समझते ही पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों और पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला कर लिया. बताया जा रहा है कि उसने अपनी गर्दन पर चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की. दोनों गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. घायल युवती को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत में सुधार हो रहा है और वह खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं आरोपी बंदे नवाज का इलाज वैदेही अस्पताल में जारी है. चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपी ने वारदात की योजना कब बनाई थी और क्या उसने पहले कभी युवती को धमकी दी थी. इसके अलावा दोनों के पुराने संबंधों और हालिया घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है. यह घटना एक बार फिर रिश्तों में अस्वीकृति को स्वीकार न कर पाने और एकतरफा जुनून से जुड़े अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में समय रहते मानसिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर हस्तक्षेप जरूरी है, ताकि किसी भी विवाद का अंत हिंसा में न हो.

Tags: Bengaluru Crimehome-hero-pos-8
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